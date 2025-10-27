Минюст анонсировал систему ресоциализации для ветеранов, отбывающих наказание без лишения свободы

В Украине пока не существует устойчивой системы работы с ветеранами, отбывающими альтернативные виды наказания.

Министерство юстиции объявило о разработке комплексной программы ресоциализации для ветеранов российско-украинской войны, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Речь идет о лицах, находящихся под пробационным надзором или отбывающих общественные и исправительные работы, уплачивающих штрафы и т. д.

Как сообщил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов во время круглого стола, в Украине до сих пор не существует устойчивой системы работы с ветеранами, которые отбывают альтернативные виды наказаний. По его словам, это создает серьезный вызов для государства, поскольку ветераны — это особая категория граждан, заслуживающих уважения и индивидуального подхода, даже в условиях привлечения к ответственности.

«Вопрос ресоциализации ветеранов войны с боевым опытом, которые отбывают наказание без лишения свободы вследствие совершения правонарушений, становится все более актуальным. Это вызов — как для пенитенциарной системы, так и для государства в целом», — подчеркнул Евгений Пикалов.

С начала полномасштабного вторжения через систему пробации уже прошло более 1500 военнослужащих, а в настоящее время на учете состоит 1045 ветеранов войны.

Минюст ориентируется на международный опыт, согласно которому бывшие военные не должны отбывать наказание за решеткой. Ресоциализация должна происходить в обществе, с привлечением психологической, социальной и медицинской поддержки.

Для разработки соответствующих механизмов при консультативно-экспертном совете ГКВС Украины создана рабочая группа с участием представителей Минюста, Сил обороны, экспертов и международных партнеров, а также общественности. Задача группы — разработать программы поддержки ветеранов, находящихся на пробации.

До конца года запланировано:

исследование социально-психологических особенностей ветеранов на пробации;

разработка алгоритмов действий для психологов и работников пробации;

расширение сотрудничества с ветеранскими организациями, капелланскими службами и общинами.

Кроме того, планируется пилотный проект ресоциализации ветеранов в Центре подготовки населения к Национальному сопротивлению Киевской области — с привлечением ветеранов, например, к отбыванию наказания в виде общественных работ на этих объектах. В случае успешной реализации опыт планируется распространить на всю территорию Украины.

Ранее в Минюсте анонсировали дальнейшее развитие института альтернативных наказаний и цифровизацию пробации.

