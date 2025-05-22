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В Минюсте анонсировали дальнейшее развитие института альтернативных наказаний и цифровизацию пробации

15:23, 22 мая 2025
Заместитель министра юстиции Евгений Пикалов заявил о намерениях развивать альтернативные наказания и модернизировать систему пробации в Украине.
В Минюсте анонсировали дальнейшее развитие института альтернативных наказаний и цифровизацию пробации
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Институт альтернативных видов уголовных наказаний нуждается в дальнейшем развитии и модернизации. Об этом заявил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов во время пресс-конференции, предшествовавшей открытию международного форума «Пробация Украины – будущее сейчас».

По его словам, пробация является одной из самых распространённых пенитенциарных практик в мире, поэтому в Украине важно повышать её эффективность.

В ближайшей перспективе приоритетом Минюста станет развитие и популяризация общественных работ — как одного из основных видов альтернативных наказаний. Это, убеждён Пикалов, позволяет правонарушителям эффективно ресоциализироваться, принести пользу обществу и компенсировать причинённый ущерб.

Кроме того, министерство планирует развивать платную модель предоставления таких услуг — к процессу могут быть привлечены бизнес, коммунальные, государственные и частные предприятия, а также территориальные громады, нуждающиеся в дополнительных трудовых ресурсах.

В Минюсте также ставят целью цифровизацию системы пробации. Это должно обеспечить прозрачность, управляемость процессов и снижение коррупционных рисков.

Отдельное направление — разработка специализированных коррекционных программ для ветеранов и военнослужащих, которые могут стать клиентами службы пробации.

Пикалов поблагодарил правительство Нидерландов за поддержку реформы пенитенциарной системы в Украине. Он напомнил, что развитие пробации предусмотрено как дорожными картами европейской интеграции, так и Стратегией реформирования пенитенциарной системы до 2026 года, утверждённой постановлением Кабинета Министров.

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