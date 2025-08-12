Практика судов
  1. В Украине

В Сумской области разоблачили бухгалтера, которая присвоила 218 тыс грн при начислении зарплаты

07:36, 12 августа 2025
Во время начисления зарплаты работникам бухгалтерша вносила в автоматизированную банковскую систему недостоверные данные о себе, согласно которым на ее карту переводились средства.
Фото: sumy.gp.gov.ua
В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении на данный момент уже бывшей бухгалтерше отдела образования Нижнесыроватского сельского совета Сумского района по факту присвоения бюджетных средств при начислении зарплаты в сумме 218 тыс. грн.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, согласно должностным обязанностям бухгалтерша, которая также является депутатом сельского совета, во время начисления зарплаты работникам отдела вносила в автоматизированную банковскую систему недостоверные данные о себе, согласно которым на ее карту переводились средства. По указанной схеме бухгалтерша присвоила 218 тыс. грн.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение чужого имущества, совершенное в условиях военного положения), ч. 1 ст. 362 (несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах) УК Украины.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

