В Сумской области разоблачили бухгалтера, которая присвоила 218 тыс грн при начислении зарплаты

Во время начисления зарплаты работникам бухгалтерша вносила в автоматизированную банковскую систему недостоверные данные о себе, согласно которым на ее карту переводились средства.

В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении на данный момент уже бывшей бухгалтерше отдела образования Нижнесыроватского сельского совета Сумского района по факту присвоения бюджетных средств при начислении зарплаты в сумме 218 тыс. грн.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, согласно должностным обязанностям бухгалтерша, которая также является депутатом сельского совета, во время начисления зарплаты работникам отдела вносила в автоматизированную банковскую систему недостоверные данные о себе, согласно которым на ее карту переводились средства. По указанной схеме бухгалтерша присвоила 218 тыс. грн.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение чужого имущества, совершенное в условиях военного положения), ч. 1 ст. 362 (несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах) УК Украины.

