На Сумщині викрили бухгалтерку, яка привласнила 218 тис грн при нарахуванні зарплати

Фото: sumy.gp.gov.ua

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру на даний час вже колишній бухгалтерці відділу освіти Нижньосироватської сільської ради Сумського району за фактом привласнення бюджетних коштів при нарахуванні зарплати в сумі 218 тис. грн.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, відповідно до посадових обов’язків бухгалтерка, яка також є депутатом сільської ради, під час нарахування зарплати працівникам відділу вносила в автоматизовану банківську систему недостовірні дані про себе, відповідно до яких їй переховувались на картку кошти. За вказаною схемою бухгалтерка привласнила 218 тис. грн.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 (привласнення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану),ч. 1 ст. 362 (несанкціонована зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах) КК України.

