Верховный Суд объяснил, когда обыск является законным, даже если из содержания определения следственного судьи не усматривается, обыск каких частей помещения разрешен

07:30, 12 августа 2025
Обыск провели в помещении, на обыск которого непосредственно не было дано разрешения следственным судьей в соответствии с резолютивной частью определения.
Обыск, проведенный на основании определения следственного судьи в части помещения, принадлежащего обвиняемому, является законным, даже если из содержания этого определения не усматривается данных о том, на обыск каких конкретно комнат или частей помещения дано разрешение, однако четко указано о разрешении на проведение обыска помещений, часть которых зарегистрирована за обвиняемым. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 4 июня 2025 года по делу №607/12186/22.

Обстоятельства дела

Суды предыдущих инстанций признали виновным и приговорили обвиняемого по ч. 1 ст. 263 УК.

В кассационной жалобе защитник указывает, что обыск, во время которого были обнаружены корпус гранаты и взрыватель, проведен в помещении, на обыск которого не было дано разрешения следственным судьей в соответствии с резолютивной частью определения следственного судьи, поскольку разрешение было дано на обыск одноэтажного помещения гаража с котельной, а обыск проведен в жилой комнате на втором этаже, поэтому протокол обыска и все производные от него доказательства необходимо признать недопустимыми.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС указал, что из материалов уголовного производства видно, что определением следственного судьи было дано разрешение на проведение обыска в гараже с котельной и пристройкой, общей площадью 462,1 кв м, 1/5 часть которых зарегистрирована за обвиняемым.

Из содержания этого определения не видно данных о том, на обыск каких конкретно комнат или частей помещения дано разрешение, однако четко указано о разрешении на проведение обыска помещений, 1/5 часть которых зарегистрирована за обвиняемым.

Также из определения следственного судьи не видно данных об этажности здания, на обыск которого дано разрешение, и конкретном этаже, где разрешено проведение обыска, как об этом указывает в жалобе защитник.

С учетом изложенного, следователь в присутствии сельского головы и понятых установил, какие именно помещения принадлежат обвиняемому, и именно там провел обыск, во время которого были найдены и изъяты граната и взрыватель к ней. В ходе проведения обыска после обнаружения указанных гранаты и взрывателя на место проведения обыска прибыл обвиняемый, что не отрицает и сторона защиты в кассационной жалобе.

Обвиняемому было вручено определение следственного судьи о разрешении на проведение обыска, с которым он ознакомился, и он без замечаний подписал протокол обыска. При таких обстоятельствах коллегия судей КУС не соглашается со стороной защиты, что указанный обыск был проведен без разрешения следственного судьи на проникновение в соответствующее помещение.

В то же время Кассационный уголовный суд ВС отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Автор: Наталя Мамченко

