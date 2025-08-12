Практика судів
Верховний Суд пояснив, коли обшук є законним, навіть якщо зі змісту ухвали слідчого судді не вбачається, обшук яких частин приміщення дозволено

07:30, 12 серпня 2025
Обшук провели у приміщенні, на обшук якого безпосередньо не було надано дозволу слідчим суддею відповідно до резолютивної частини ухвали.
Джерело фото — Кіберполіція, фото ілюстративне
Обшук, проведений на підставі ухвали слідчого судді в частині приміщення, що належить обвинуваченому, є законним, навіть якщо зі змісту цієї ухвали не вбачається даних про те, на обшук яких конкретно кімнат чи частин приміщення надано дозвіл, однак чітко вказано про дозвіл на проведення обшуку приміщень, частина яких зареєстрована за обвинуваченим. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 4 червня 2025 року по справі №607/12186/22.

Обставини справи

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 263 КК.

У касаційній скарзі захисник зазначає, що обшук, під час якого було виявлено корпус гранати та запал, проведено у приміщенні, на обшук якого не було надано дозволу слідчим суддею відповідно до резолютивної частини ухвали слідчого судді, оскільки дозвіл було надано на обшук одноповерхового приміщення гаража з котельною, а обшук проведено у житловій кімнаті на другому поверсі, тому протокол обшуку та всі похідні від нього докази необхідно визнати недопустимими.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС вказав, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку у гаражі з котельною і прибудовою, загальною площею 462,1 кв м , 1/5 частина яких зареєстрована за обвинуваченим.

Зі змісту цієї ухвали не вбачається даних про те, на обшук яких конкретно кімнат чи частин приміщення надано дозвіл, однак чітко вказано про дозвіл на проведення обшуку приміщень, 1/5 частина яких зареєстрована за обвинуваченим.

Також з ухвали слідчого судді не вбачається даних про поверховість будівлі, на обшук якої надано дозвіл та конкретний поверх, де дозволено проведення обшуку, як про це зазначає у скарзі захисник.

З урахуванням викладеного, слідчий в присутності сільського голови та понятих встановив, які саме приміщення належать обвинуваченому, й саме там провів обшук, під час якого було знайдено і вилучено гранату та запал до неї. В ході проведення обшуку після виявлення вказаних гранати та запалу на місце проведення обшуку прибув обвинувачений, що не заперечує й сторона захисту у касаційній скарзі.

Обвинуваченому було вручено ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, з якою він ознайомився, й він без зауважень підписав протокол обшуку. За таких обставин колегія суддів ККС не погоджується зі стороною захисту, що вказаний обшук було проведено без дозволу слідчого судді на проникнення до відповідного приміщення.

Водночас Касаційний кримінальний суд ВС скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Автор: Наталя Мамченко

