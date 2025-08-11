В Гоструда разъяснили, каким образом может быть прекращено совмещение

Совмещение можно прекратить в том же порядке, что и установить как по инициативе работодателя, так и работника.

Совмещение – это сочетание работы по двум должностям, а именно: человек работает на определенной должности, кроме руководящей, которая является основной, а параллельно выполняет еще трудовые функции по другой совместной должности и на том же предприятии.

Прекращение совмещения происходит по тому же порядку, что и его установление. Это можно сделать как по инициативе работодателя, так и работника. Об этом напоминает Гоструда.

Если совмещение отменяет работодатель, он должен издать приказ об изменении существенных условий труда в связи с изменениями организации производства или труда. Работнику нужно предупредить об этом минимум за два месяца.

Если он не согласится работать по новым условиям, трудовой договор может быть расторгнут с выплатой выходного пособия.

По инициативе работника достаточно подать заявление на имя работодателя, после чего выдается приказ о прекращении совмещения.

Украинцам напоминают, что трудовая книжка работника хранится по основному месту работы, поэтому запись о работе по совместительству туда не вносятся. В то же время согласно пункту 2.14 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, по желанию работника такие сведения могут быть внесены отдельной строкой на основании выписок из приказов о работе по совместительству.

