У Держпраці роз’яснили, яким чином може бути припинено суміщення

Суміщення можна припинити у тому ж порядку, що й встановити, як за ініціативою роботодавця, так і працівника.

Суміщення – це поєднання роботи за двома посадами, а саме: людина працює на певній посаді, крім керівної, яка є основною, а паралельно виконує ще трудові функції за іншою сумісною посадою й на тому ж самому підприємстві.

Припинення суміщення відбувається за тим самим порядком, що й його встановлення. Це можна зробити як з ініціативи роботодавця, так і працівника. Про це нагадує Держпраці.

Якщо суміщення скасовує роботодавець, він має видати наказ про зміну істотних умов праці у зв’язку зі змінами в організації виробництва чи праці. Працівника потрібно попередити про це щонайменше за два місяці.

Якщо він не погодиться працювати за новими умовами, трудовий договір можуть розірвати з виплатою вихідної допомоги.

За ініціативи працівника достатньо подати заяву на ім’я роботодавця, після чого видається наказ про припинення суміщення.

Українцям нагадують, що трудова книжка працівника зберігається за основним місцем роботи, тому запис про роботу за сумісництвом туди не вносять. Водночас, згідно з пунктом 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок, за бажанням працівника такі відомості можуть бути внесені окремим рядком на підставі витягів із наказів про роботу за сумісництвом.

