Практика судов
  1. Публикации
  2. / В мире

Трамп: Мы постараемся вернуть Украине часть оккупированных РФ территорий

19:02, 11 августа 2025
Также Трамп заявил, что следующая встреча будет между Зеленским и Путиным либо между Зеленским, Путиным и им.
Трамп: Мы постараемся вернуть Украине часть оккупированных РФ территорий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции 11 августа заявил, что следующая встреча будет между Зеленским и Путиным либо Зеленским, Путиным и им.

«Я хочу договориться о встрече между двумя лидерами», — подчеркнул Трамп.

«В конечном итоге, я посажу этих двоих в одну комнату, я буду там или меня там не будет. И я думаю, что этот вопрос решится», — добавил Президент США.

«Я скажу Путину, чтобы он прекратил эту войну», — отметил он.

Трамп указал, что «будет некий обмен территориями»: «Россия оккупировала некоторые ценные территории, мы постараемся вернуть часть этих территорий для Украины».

«Я могу уйти и сказать «удачи». И на этом все закончится», — указал Трамп.

Трамп считает, что «встреча с Путиным будет хорошей, но она может быть плохой».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На 13 августа запланирована часовая дискуссия между лидерами ЕС, Зеленским, Трампом и Вэнсом

13 августа состоятся три секции обсуждения, во время одной из которых будет общение Трампа, европейских лидеров и Владимира Зеленского.

Трамп: Мы постараемся вернуть Украине часть оккупированных РФ территорий

Также Трамп заявил, что следующая встреча будет между Зеленским и Путиным либо между Зеленским, Путиным и им.

Канцлер Германии Мерц пригласил Трампа и Вэнса принять участие в переговорах по поводу давления на РФ

Фридрих Мерц 13 августа предложит Трампу и Вэнсу рассмотреть «дальнейшие варианты давления на Россию».

В отборе на должности судей местных административных судов осталось 604 кандидата и действующих судьи — список

Хотя минимально необходимый балл набрали почти 1900 кандидатов, к следующему этапу экзамена получили допуск гораздо меньше желающих стать судьями.

Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду