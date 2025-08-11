Трамп: Мы постараемся вернуть Украине часть оккупированных РФ территорий

Также Трамп заявил, что следующая встреча будет между Зеленским и Путиным либо между Зеленским, Путиным и им.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции 11 августа заявил, что следующая встреча будет между Зеленским и Путиным либо Зеленским, Путиным и им.

«Я хочу договориться о встрече между двумя лидерами», — подчеркнул Трамп.

«В конечном итоге, я посажу этих двоих в одну комнату, я буду там или меня там не будет. И я думаю, что этот вопрос решится», — добавил Президент США.

«Я скажу Путину, чтобы он прекратил эту войну», — отметил он.

Трамп указал, что «будет некий обмен территориями»: «Россия оккупировала некоторые ценные территории, мы постараемся вернуть часть этих территорий для Украины».

«Я могу уйти и сказать «удачи». И на этом все закончится», — указал Трамп.

Трамп считает, что «встреча с Путиным будет хорошей, но она может быть плохой».

