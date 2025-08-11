Трамп: Ми спробуємо повернути Україні частину окупованих РФ територій

Також Трамп заявив, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або між Зеленським, Путіним і ним.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції 11 серпня заявив, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або Зеленським, Путіним і ним.

«Я хочу домовитися про зустріч між двома лідерами», підкреслив Трамп.

«Зрештою, я посаджу цих двох в одну кімнату, я буду там або мене там не буде. І я думаю, що це питання вирішиться», додав Президент США.

«Я скажу Путіну, щоб він припинив цю війну», зазначив він.

Трамп вказав, що «буде певний обмін територіями»: «Росія окупувала деякі цінні території, ми спробуємо повернути частину цих територій для України».

«Я можу піти і сказати «удачі». І на цьому все закінчиться», вказав Трамп.

Трамп вважає, що «зустріч з Путіним буде хорошою, але вона може бути поганою».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.