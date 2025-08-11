Практика судів
  1. Публікації
  2. / У світі

Трамп: Ми спробуємо повернути Україні частину окупованих РФ територій

19:02, 11 серпня 2025
Також Трамп заявив, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або між Зеленським, Путіним і ним.
Трамп: Ми спробуємо повернути Україні частину окупованих РФ територій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп під час прес-конференції 11 серпня заявив, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або Зеленським, Путіним і ним.

«Я хочу домовитися про зустріч між двома лідерами», підкреслив Трамп.

«Зрештою, я посаджу цих двох в одну кімнату, я буду там або мене там не буде. І я думаю, що це питання вирішиться», додав Президент США.

«Я скажу Путіну, щоб він припинив цю війну», зазначив він.

Трамп вказав, що «буде певний обмін територіями»: «Росія окупувала деякі цінні території, ми спробуємо повернути частину цих територій для України».

«Я можу піти і сказати «удачі». І на цьому все закінчиться», вказав Трамп.

Трамп вважає, що «зустріч з Путіним буде хорошою, але вона може бути поганою».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На 13 серпня запланована годинна дискусія між лідерами ЄС, Зеленським, Трампом та Венсом

13 серпня відбудеться три секції обговорення, під час однієї з яких відбудеться спілкування Трампа, європейських лідерів та Володимира Зеленського.

Трамп: Ми спробуємо повернути Україні частину окупованих РФ територій

Також Трамп заявив, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або між Зеленським, Путіним і ним.

Канцлер Німеччини Мерц запросив Трампа та Венса взяти участь у перемовинах щодо тиску на РФ

Фрідріх Мерц 13 серпня запропонує Трампу та Венсу розглянути «подальші варіанти тиску на Росію».

У доборі на посади суддів місцевих адміністративних судів залишилося 604 кандидати та діючих судді — список

Хоча мінімально необхідний бал набрали майже 1 900 кандидатів, до наступного етапу іспиту допущеного значно менше бажаючих стати суддями.

Хто зможе стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: є 16 претендентів

На два вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента претендують судді, науковці, адвокати, детектив НАБУ та колишні члени ВККС та КДКП.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду