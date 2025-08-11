В Запорожье появится мобильный автовокзал на месте разрушенного

Запорожский автовокзал, разрушенный российскими обстрелами, восстановят в формате мобильного пункта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье планируют создать мобильный автовокзал на месте, где раньше стоял автовокзал, разрушенный российскими авиабомбами.

Об этом во время телемарафона сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, именно оттуда ранее отправлялись рейсы в Днепр, Киев и другие регионы Украины.

Федоров добавил, что в результате российской атаки здание автовокзала было разрушено, но перрон остался невредимым.

«Мы на этом месте обустроим функционирование автовокзала. Сделаем мобильный пункт для касс и мобильный пункт для обслуживания пассажиров и таким образом обеспечим движение именно из этого места», — подчеркнул глава ОГА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.