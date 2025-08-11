У Запоріжжі з’явиться мобільний автовокзал на місці зруйнованого

Запорізький автовокзал, зруйнований російськими обстрілами, відновлять у форматі мобільного пункту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Запоріжжі планують створити мобільний автовокзал на місці, де раніше стояв автовокзал, зруйнований російськими авіабомбами.

Про це під час телемарафону повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, саме звідти раніше відправлялися рейси до Дніпра, Києва та інших регіонів України.

Федоров додав, що внаслідок російської атаки будівля автовокзалу була зруйнована, але перон залишився неушкодженим.

«Ми на цьому місці облаштуємо функціонування автовокзалу. Мобільний пункт для кас зробимо й мобільний пункт для обслуговування пасажирів і в такий спосіб забезпечимо рух саме з цього місця», — наголосив очільник ОВА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.