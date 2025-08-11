В Одессе обрушилось перекрытие дома – люди заблокированы в квартирах

Спасатели ликвидировали угрозу обрушения на Балковской в Одессе.

В Одессе на улице Балковская произошло частичное разрушение перекрытия чердачного помещения над лестничной клеткой на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома.

Об инциденте сообщили в Facebook спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области.

В результате происшествия входные двери в квартиры на четвертом этаже были заблокированы.

Спасатели оперативно разблокировали выходы для жителей и распилили опасные конструкции, которые могли упасть и создать угрозу жизни и здоровью людей. По информации ГСЧС, пострадавших в результате разрушения нет.

