В Одесі обвалилося перекриття будинку – людей заблокувало у квартирах

22:36, 11 серпня 2025
Рятувальники ліквідували загрозу обвалу на Балківській в Одесі.
В Одесі обвалилося перекриття будинку – людей заблокувало у квартирах
В Одесі на вулиці Балківська сталося часткове руйнування перекриття горищного приміщення над сходовою кліткою на четвертому поверсі чотириповерхового житлового будинку.

Про інцидент повідомили у Facebook рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області.

Внаслідок події вхідні двері до квартир на четвертому поверсі були заблоковані.

Рятувальники оперативно розблокували виходи для мешканців та розпиляли небезпечні конструкції, які могли впасти і створити загрозу життю та здоров’ю людей. За інформацією ДСНС, постраждалих унаслідок руйнування немає.

