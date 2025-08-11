В Одесі обвалилося перекриття будинку – людей заблокувало у квартирах

Рятувальники ліквідували загрозу обвалу на Балківській в Одесі.

В Одесі на вулиці Балківська сталося часткове руйнування перекриття горищного приміщення над сходовою кліткою на четвертому поверсі чотириповерхового житлового будинку.

Про інцидент повідомили у Facebook рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області.

Внаслідок події вхідні двері до квартир на четвертому поверсі були заблоковані.

Рятувальники оперативно розблокували виходи для мешканців та розпиляли небезпечні конструкції, які могли впасти і створити загрозу життю та здоров’ю людей. За інформацією ДСНС, постраждалих унаслідок руйнування немає.

