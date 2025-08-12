Практика судов
Ермак еще раз обсудил с Рубио мирный план для Украины перед встречей Трампа и Путина

08:12, 12 августа 2025
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника Президента США по вопросам национальной безопасности Марко Рубио.

Благодарность за поддержку Украины
Андрей Ермак поблагодарил американскую сторону за усилия, направленные на достижение длительного и справедливого мира для Украины, отметив особую роль госсекретаря в этом процессе.
Он также выразил благодарность спецпредставителю Президента США по вопросам Украины генералу Киту Келлоггу за постоянную поддержку нашего государства.

Координация позиций перед дипломатическими шагами
Глава ОП проинформировал об активной коммуникации с международными партнерами, в частности о своей недавней встрече с вице-президентом США Джей Ди Венсом.
Стороны согласовали позиции накануне следующих дипломатических шагов, запланированных на эту неделю.

Приоритеты Украины — мир и давление на Россию
Ермак подчеркнул, что для Украины ключевым приоритетом остается достижение справедливого и длительного мира. Он отметил необходимость безусловного прекращения огня как предпосылки для содержательных мирных переговоров и призвал к усилению давления на Россию, чтобы заставить ее предпринять реальные шаги в этом направлении.

Благодарность за лидерство Трампа
Руководитель ОП поблагодарил за лидерство Дональда Трампа в стремлении завершить войну России против Украины и весь американский народ за поддержку и помощь.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Спецпредставитель Стив Уиткофф сообщил Трампу, что Путин представил условия, при которых Кремль согласится прекратить боевые действия в Украине, рассказал чиновник Белого дома, который отказался описать условия России, но Трамп отметил, что обмен землями между Россией и Украиной является предметом обсуждения. В то же время в СМИ утверждают, что Москва не отказалась от своих планов, а Уиткофф неправильно истолковал позицию Путина.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Впоследствии европейские страны вместе с Украиной представили Соединенным Штатам контрпредложение по завершению войны, отвергнув требование главы Кремля Владимира Путина передать России территории Украины в обмен на прекращение огня. Как указали в The Wall Street Journal со ссылкой на европейских должностных лиц, план был разработан правительствами Великобритании, Германии, Франции и Украины и должен стать рамкой для возможных переговоров между Дональдом Трампом и российским лидером.

Перед этим Владимир Зеленский после разговоров с партнерами заявил, что не видит сдвигов в позиции России.

Как известно, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть привлечен к встрече Трампа и Путина 15 августа.

