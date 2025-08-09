Практика судів
BILD: спецпосланець США Віткофф неправильно зрозумів позицію Путіна щодо України

13:50, 9 серпня 2025
Джерела видання стверджують, що Москва не відмовилася від своїх планів, а Віткофф неправильно витлумачив позицію Путіна.
Джерело фото: The Washington Post
Очільник Кремля Володимир Путін не відмовився від планів повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, пише BILD з посиланням на джерела.

Кремль пропонує лише часткове припинення вогню — відмову від атак на енергетичну інфраструктуру та великі міста в тилу, але не повне перемир’я.

США, зі свого боку, пропонували заморозити конфлікт по фактичній лінії фронту в обмін на послаблення санкцій та економічні угоди з Росією, але Москва цю пропозицію відхилила.

За даними видання, ситуацію ускладнила помилка спецпосланця США Стіва Віткоффа, який неправильно зрозумів заяви Путіна. Зокрема, заклик Кремля до «мирного відходу» українських військ із Херсона та Запоріжжя він витлумачив як готовність РФ піти з цих територій.

«Віткофф не знає, про що говорить», — заявив посадовець українського уряду BILD. Подібної думки, за інформацією видання, дотримуються й у німецькому уряді.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією. 

Спецпредставник Стів Віткофф повідомив Трампу, що Путін представив умови, за яких Кремль погодиться припинити бойові дії в Україні, розповів посадовець Білого дому, який відмовився описати умови Росії, але Трамп зазначив, що обмін землями між Росією та Україною є предметом обговорення.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

