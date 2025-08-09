BILD: спецпосланник США Уиткофф неправильно понял позицию Путина по Украине

Источники издания утверждают, что Москва не отказалась от своих планов, а Уиткофф неправильно истолковал позицию Путина.

Глава Кремля Владимир Путин не отказался от планов полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, пишет BILD со ссылкой на источники.

Кремль предлагает лишь частичное прекращение огня — отказ от атак на энергетическую инфраструктуру и крупные города в тылу, но не полное перемирие.

США, со своей стороны, предлагали заморозить конфликт по фактической линии фронта в обмен на ослабление санкций и экономические соглашения с Россией, но Москва это предложение отклонила.

По данным издания, ситуацию осложнила ошибка спецпосланника США Стива Уиткоффа, который неправильно понял заявления Путина. В частности, призыв Кремля к «мирному отходу» украинских войск из Херсона и Запорожья он истолковал как готовность РФ уйти с этих территорий.

«Уиткофф не знает, о чем говорит», — заявил долностное лицо украинского правительства BILD. Подобного мнения, по информации издания, придерживаются и в немецком правительстве.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Спецпредставитель Стив Уиткофф сообщил Трампу, что Путин представил условия, при которых Кремль согласится прекратить боевые действия в Украине, рассказал чиновник Белого дома, который отказался описать условия России, но Трамп отметил, что обмен землями между Россией и Украиной является предметом обсуждения.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

