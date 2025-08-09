Зеленський після розмов з партнерами заявив, що не бачить зрушень в позиції Росії

Зеленський провів серію розмов із лідерами Великої Британії, Естонії, Данії та Франції: головні тези.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про низку телефонних переговорів із ключовими партнерами, під час яких обговорювався шлях до справедливого миру, безпекові гарантії та європейська інтеграція України.

Велика Британія

Глава держави поспілкувався з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Сторони відзначили необхідність досягнення сталого миру для України та небезпеку російських спроб звести переговори до обговорення неприйнятних умов. Було узгоджено подальші контакти та підкреслено важливість максимальної координації дій з партнерами.

Естонія

У розмові з прем’єр-міністром Крістеном Міхалом Зеленський поінформував про дипломатичну роботу України для завершення війни та зміцнення спільної безпеки. Окремо обговорили ситуацію на рівні ЄС та переговори щодо вступу України і Молдови. Президент наголосив на важливості принципової позиції щодо недопущення розділень та несправедливості на євроінтеграційному шляху.

Данія

Під час розмови з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен Зеленський акцентував, що, попри високу дипломатичну активність, Росія не демонструє готовності припинити війну й продовжує нав’язувати ідею обміну українських територій, що створює ризики для відновлення бойових дій у майбутньому. Також сторони обговорили вступ України та Молдови до ЄС і необхідність справедливого підходу до обох країн.

«Не бачимо зрушень у російській позиції. Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею «обміну» української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни. Усі наші кроки мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації. І наші спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку», - вказав Президент.

Франція

У спілкуванні з президентом Емманюелем Макроном лідери обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації. Зеленський наголосив на важливості того, щоб Росія не змогла повторно ввести в оману міжнародну спільноту, та підкреслив потребу у справжньому завершенні війни й створенні надійних основ безпеки для України та Європи.

