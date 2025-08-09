Практика судів
  1. В Україні

Зеленський після розмов з партнерами заявив, що не бачить зрушень в позиції Росії

15:22, 9 серпня 2025
Зеленський провів серію розмов із лідерами Великої Британії, Естонії, Данії та Франції: головні тези.
Зеленський після розмов з партнерами заявив, що не бачить зрушень в позиції Росії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив про низку телефонних переговорів із ключовими партнерами, під час яких обговорювався шлях до справедливого миру, безпекові гарантії та європейська інтеграція України.

Велика Британія
Глава держави поспілкувався з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Сторони відзначили необхідність досягнення сталого миру для України та небезпеку російських спроб звести переговори до обговорення неприйнятних умов. Було узгоджено подальші контакти та підкреслено важливість максимальної координації дій з партнерами.

Естонія
У розмові з прем’єр-міністром Крістеном Міхалом Зеленський поінформував про дипломатичну роботу України для завершення війни та зміцнення спільної безпеки. Окремо обговорили ситуацію на рівні ЄС та переговори щодо вступу України і Молдови. Президент наголосив на важливості принципової позиції щодо недопущення розділень та несправедливості на євроінтеграційному шляху.

Данія
Під час розмови з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен Зеленський акцентував, що, попри високу дипломатичну активність, Росія не демонструє готовності припинити війну й продовжує нав’язувати ідею обміну українських територій, що створює ризики для відновлення бойових дій у майбутньому. Також сторони обговорили вступ України та Молдови до ЄС і необхідність справедливого підходу до обох країн.

«Не бачимо зрушень у російській позиції. Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею «обміну» української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни. Усі наші кроки мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації. І наші спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку», - вказав Президент.

Франція
У спілкуванні з президентом Емманюелем Макроном лідери обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації. Зеленський наголосив на важливості того, щоб Росія не змогла повторно ввести в оману міжнародну спільноту, та підкреслив потребу у справжньому завершенні війни й створенні надійних основ безпеки для України та Європи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду