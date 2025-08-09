Зеленский после разговоров с партнерами заявил, что не видит сдвигов в позиции России

Зеленский провел серию разговоров с лидерами Великобритании, Эстонии, Дании и Франции: главные тезисы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ряде телефонных переговоров с ключевыми партнерами, в ходе которых обсуждался путь к справедливому миру, гарантии безопасности и европейская интеграция Украины.

Великобритания

Глава государства пообщался с премьер-министром Кииром Стармером. Стороны отметили необходимость достижения устойчивого мира для Украины и опасность российских попыток свести переговоры к обсуждению неприемлемых условий. Было согласовано дальнейшее взаимодействие и подчеркнута важность максимальной координации действий с партнерами.

Эстония

В разговоре с премьер-министром Кристьеном Михалом Зеленский проинформировал о дипломатической работе Украины для завершения войны и укрепления общей безопасности. Отдельно обсудили ситуацию на уровне ЕС и переговоры по вступлению Украины и Молдовы. Президент подчеркнул важность принципиальной позиции по недопущению разделений и несправедливости на евроинтеграционном пути.

Дания

Во время беседы с премьер-министром Метте Фредериксен Зеленский акцентировал, что, несмотря на высокую дипломатическую активность, Россия не демонстрирует готовности прекратить войну и продолжает навязывать идею обмена украинских территорий, что создает риски для возобновления боевых действий в будущем. Также стороны обсудили вступление Украины и Молдовы в ЕС и необходимость справедливого подхода к обеим странам.

«Не видим сдвигов в российской позиции. Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею „обмена“ украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны. Все наши шаги должны быть такими, чтобы приближать к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации. И наши совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность», — указал Президент.

Франция

В общении с президентом Эмманюэлем Макроном лидеры обменялись мнениями о дипломатической ситуации. Зеленский отметил важность того, чтобы Россия не смогла снова ввести в заблуждение международное сообщество, и подчеркнул необходимость настоящего окончания войны и создания надежных основ безопасности для Украины и Европы.

