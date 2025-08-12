Практика судів
  1. В Україні

Єрмак ще раз обговорив з Рубіо мирний план для України перед зустріччю Трампа та Путіна

08:12, 12 серпня 2025
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо.
Єрмак ще раз обговорив з Рубіо мирний план для України перед зустріччю Трампа та Путіна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США та виконувачем обов’язків радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо.

Подяка за підтримку України

Андрій Єрмак подякував американській стороні за зусилля, спрямовані на досягнення тривалого та справедливого миру для України, відзначивши особливу роль держсекретаря у цьому процесі.
Він також висловив вдячність спецпредставнику Президента США з питань України генералу Кіту Келлогу за постійну підтримку нашої держави.

Координація позицій перед дипломатичними кроками

Очільник ОП поінформував про активну комунікацію з міжнародними партнерами, зокрема про свою недавню зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Сторони узгодили позиції напередодні наступних дипломатичних кроків, запланованих цього тижня.

Пріоритети України — мир і тиск на Росію

Єрмак наголосив, що для України ключовим пріоритетом залишається досягнення справедливого та тривалого миру. Він підкреслив необхідність безумовного припинення вогню як передумови для змістовних мирних переговорів та закликав до посилення тиску на Росію з метою змусити її зробити реальні кроки у цьому напрямі.

Вдячність за лідерство Трампа

Керівник ОП подякував за лідерство Дональда Трампа у прагненні завершити війну Росії проти України та всьому американському народові за підтримку і допомогу.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією. 

Спецпредставник Стів Віткофф повідомив Трампу, що Путін представив умови, за яких Кремль погодиться припинити бойові дії в Україні, розповів посадовець Білого дому, який відмовився описати умови Росії, але Трамп зазначив, що обмін землями між Росією та Україною є предметом обговорення. Водночас у ЗМІ стверджують, що Москва не відмовилася від своїх планів, а Віткофф неправильно витлумачив позицію Путіна.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Згодом європейські країни разом з Україною представили Сполученим Штатам контрпропозицію щодо завершення війни, відкинувши вимогу очільника Кремля Володимира Путіна передати Росії території України в обмін на припинення вогню. Як вказали у The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, план був розроблений урядами Великої Британії, Німеччини, Франції та України й має стати рамкою для можливих переговорів між Дональдом Трампом та російським лідером.

Перед цим Володимир Зеленський після розмов з партнерами заявив, що не бачить зрушень в позиції Росії.

Як відомо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Президент України Володимир Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна 15 серпня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада адвокатів обрала Олексія Шевчука, Ганну Колесник і Оксану Каденко кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС

Надалі Вища рада правосуддя буде обирати одного члена до складу Конкурсної комісії з відбору ВККС серед трьох запропонованих РАУ кандидатів – Олексія Шевчука, Ганни Колесник і Оксани Каденко

«Копіпаста» зі старого скасованого вироку не передбачена КПК як спосіб дослідження судом доказів — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що у КПК немає такого способу дослідження судом доказів, як імпорт з тексту попереднього, раніше скасованого вироку, змістовної складової показань свідків, експертів та спеціаліста та їх відображення в тексті нового вироку.

Певні інвестори отримають широкі податкові пільги на 10 років – Гетманцев про рекомендовані Раді законопроекти

Данило Гетманцев вказав, що цими законопроектами будуть створені пільгові умови оподаткування на 10 років для інвесторів, які реалізують проекти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

У МЗС Франції заявили, що зустріч Трампа з Путіним на Алясці має призвести до припинення вогню – і далі до перемовин

Припинення вогню і потім переговори між Україною та РФ: відбулося позачергове засідання Ради з питань закордонних справ, на якому європейські партнери висловили бачення результатів зустрічі Трампа і Путіна.

Апеляційний адмінсуд у Києві заборонив ТЦК призивати чоловіка з відстрочкою шляхом забезпечення позову

Шостий апеляційний адмінсуд на попередження призову чоловіка з відстрочкою вирішив вжити заходи забезпечення позову і заборонив ТЦК його призивати, посилаючись на позицію Верховного Суду про незворотність незаконної мобілізації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва