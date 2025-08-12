Єрмак ще раз обговорив з Рубіо мирний план для України перед зустріччю Трампа та Путіна

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо.

Подяка за підтримку України

Андрій Єрмак подякував американській стороні за зусилля, спрямовані на досягнення тривалого та справедливого миру для України, відзначивши особливу роль держсекретаря у цьому процесі.

Він також висловив вдячність спецпредставнику Президента США з питань України генералу Кіту Келлогу за постійну підтримку нашої держави.

Координація позицій перед дипломатичними кроками

Очільник ОП поінформував про активну комунікацію з міжнародними партнерами, зокрема про свою недавню зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Сторони узгодили позиції напередодні наступних дипломатичних кроків, запланованих цього тижня.

Пріоритети України — мир і тиск на Росію

Єрмак наголосив, що для України ключовим пріоритетом залишається досягнення справедливого та тривалого миру. Він підкреслив необхідність безумовного припинення вогню як передумови для змістовних мирних переговорів та закликав до посилення тиску на Росію з метою змусити її зробити реальні кроки у цьому напрямі.

Вдячність за лідерство Трампа

Керівник ОП подякував за лідерство Дональда Трампа у прагненні завершити війну Росії проти України та всьому американському народові за підтримку і допомогу.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Спецпредставник Стів Віткофф повідомив Трампу, що Путін представив умови, за яких Кремль погодиться припинити бойові дії в Україні, розповів посадовець Білого дому, який відмовився описати умови Росії, але Трамп зазначив, що обмін землями між Росією та Україною є предметом обговорення. Водночас у ЗМІ стверджують, що Москва не відмовилася від своїх планів, а Віткофф неправильно витлумачив позицію Путіна.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Згодом європейські країни разом з Україною представили Сполученим Штатам контрпропозицію щодо завершення війни, відкинувши вимогу очільника Кремля Володимира Путіна передати Росії території України в обмін на припинення вогню. Як вказали у The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, план був розроблений урядами Великої Британії, Німеччини, Франції та України й має стати рамкою для можливих переговорів між Дональдом Трампом та російським лідером.

Перед цим Володимир Зеленський після розмов з партнерами заявив, що не бачить зрушень в позиції Росії.

Як відомо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Президент України Володимир Зеленський має бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна 15 серпня.

