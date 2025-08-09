WSJ: Європа та Україна представили власний план миру напередодні зустрічі Трампа та Путіна

Європа та Україна представили США власний план миру, який передбачає взаємні кроки й гарантії безпеки, зокрема перспективу членства в НАТО.

Джерело фото: REUTERS

Європейські країни разом з Україною представили Сполученим Штатам контрпропозицію щодо завершення війни, відкинувши вимогу очільника Кремля Володимира Путіна передати Росії території України в обмін на припинення вогню.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, план був розроблений урядами Великої Британії, Німеччини, Франції та України й має стати рамкою для можливих переговорів між Дональдом Трампом та російським лідером.

Європейська стратегія передбачає, що будь-яке перемир’я має відбутися до початку обговорення інших питань, а будь-які територіальні зміни можуть бути лише взаємними та супроводжуватися гарантіями безпеки, зокрема перспективою членства України в НАТО.

Європейські лідери наголошують, що майбутнє України не може вирішуватися без участі Києва, а поступки територією під час бойових дій — неприпустимі. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейці обов’язково братимуть участь у пошуку рішення, адже йдеться про їхню безпеку.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Спецпредставник Стів Віткофф повідомив Трампу, що Путін представив умови, за яких Кремль погодиться припинити бойові дії в Україні, розповів посадовець Білого дому, який відмовився описати умови Росії, але Трамп зазначив, що обмін землями між Росією та Україною є предметом обговорення. Водночас у ЗМІ стверджують, що Москва не відмовилася від своїх планів, а Віткофф неправильно витлумачив позицію Путіна.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

