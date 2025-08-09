WSJ: Европа и Украина представили собственный план мира накануне встречи Трампа и Путина

Европа и Украина представили США собственный план мира, предусматривающий взаимные шаги и гарантии безопасности, включая перспективу членства в НАТО.

Источник фото: REUTERS

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейские страны вместе с Украиной представили Соединенным Штатам контрпредложение по завершению войны, отклонив требование главы Кремля Владимира Путина передать России территории Украины в обмен на прекращение огня.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, план был разработан правительствами Великобритании, Германии, Франции и Украины и должен стать рамкой для возможных переговоров между Дональдом Трампом и российским лидером.

Европейская стратегия предусматривает, что любое перемирие должно состояться до начала обсуждения других вопросов, а любые территориальные изменения могут быть только взаимными и сопровождаться гарантиями безопасности, в частности перспективой членства Украины в НАТО.

Европейские лидеры подчеркивают, что будущее Украины не может решаться без участия Киева, а уступки территорией во время боевых действий — неприемлемы. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцы обязательно будут участвовать в поиске решения, так как речь идет об их безопасности.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Спецпредставитель Стив Уиткофф сообщил Трампу, что Путин представил условия, при которых Кремль согласится прекратить боевые действия в Украине, рассказал чиновник Белого дома, который отказался описать условия России, но Трамп отметил, что обмен землями между Россией и Украиной является предметом обсуждения. В то же время в СМИ утверждают, что Москва не отказалась от своих планов, а Виткофф неправильно истолковал позицию Путина.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.