Практика судов
  1. В мире

WSJ: Европа и Украина представили собственный план мира накануне встречи Трампа и Путина

19:40, 9 августа 2025
Европа и Украина представили США собственный план мира, предусматривающий взаимные шаги и гарантии безопасности, включая перспективу членства в НАТО.
WSJ: Европа и Украина представили собственный план мира накануне встречи Трампа и Путина
Источник фото: REUTERS
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейские страны вместе с Украиной представили Соединенным Штатам контрпредложение по завершению войны, отклонив требование главы Кремля Владимира Путина передать России территории Украины в обмен на прекращение огня.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, план был разработан правительствами Великобритании, Германии, Франции и Украины и должен стать рамкой для возможных переговоров между Дональдом Трампом и российским лидером.

Европейская стратегия предусматривает, что любое перемирие должно состояться до начала обсуждения других вопросов, а любые территориальные изменения могут быть только взаимными и сопровождаться гарантиями безопасности, в частности перспективой членства Украины в НАТО.

Европейские лидеры подчеркивают, что будущее Украины не может решаться без участия Киева, а уступки территорией во время боевых действий — неприемлемы. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцы обязательно будут участвовать в поиске решения, так как речь идет об их безопасности.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Спецпредставитель Стив Уиткофф сообщил Трампу, что Путин представил условия, при которых Кремль согласится прекратить боевые действия в Украине, рассказал чиновник Белого дома, который отказался описать условия России, но Трамп отметил, что обмен землями между Россией и Украиной является предметом обсуждения. В то же время в СМИ утверждают, что Москва не отказалась от своих планов, а Виткофф неправильно истолковал позицию Путина.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Европа Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Член Комитета ВР по нацбезопасности объяснил, как военные командиры могут обезопасить себя от вопросов антикоррупционных органов относительно закупок

«Командиры могут быть привлечены к ответственности, даже если закупка была обоснованной с точки зрения военной необходимости», — член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко советует обезопасить себя от рисков.

Учеников будут готовить к национальному сопротивлению с 14 лет, а БОВП в вузах будет отменена

Предмет «Основы национального сопротивления» будет обязательным как для юношей, так и для девушек.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області