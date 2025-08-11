Что делать, если попал в ДТП — разъяснение полиции

Водителей призывают, что в случае ДТП нужно включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки и не двигать автомобиль с происшествия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дорожно-транспортное происшествие всегда неожиданная и стрессовая ситуация, в которой важно не растеряться и действовать четко. От правильных шагов водителя сразу после аварии зависит безопасность людей, быстрота оказания помощи и дальнейшее расследование.

Патрульная полиция напомнила алгоритм действий по ДТП. Прежде всего нужно проверить, травмированы ли. При наличии пострадавших необходимо вызвать скорую и оказать первую помощь до приезда медиков.

Если пострадавших нет, нужно включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Автомобиль нельзя перемещать с места ДТП до приезда полиции.

О событии следует сообщить на спецлинию 112, указав место аварии, информацию о пострадавших и марках и моделях поврежденных авто.

Если же нет травмированных, вред третьим лицам отсутствует, оба водителя имеют действительные полисы страхования, находятся в трезвом состоянии, согласны с обстоятельствами ДТП, а убытки не превышают 250 тыс. грн (или 160 тыс. грн для договоров, заключенных до 2025 года) — можно оформить аварию.

В других случаях вызов полиции обязателен.

Стоит отметить, что также необходимо сообщить о случившемся своей страховой компании и в случае серьезной аварии вызвать страхового агента и юриста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.