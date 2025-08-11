Практика судів
  1. В Україні

Що робити, якщо потрапив у ДТП — роз’яснення поліції

23:12, 11 серпня 2025
Водіїв закликають, що у разі ДТП треба увімкнути аварійну сигналізацію, встановити знак аварійної зупинки та не рухати автомобіль з місця пригоди.
Що робити, якщо потрапив у ДТП — роз’яснення поліції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дорожньо-транспортна пригода — завжди несподівана та стресова ситуація, у якій важливо не розгубитися та діяти чітко. Від правильних кроків водія одразу після аварії залежить безпека людей, швидкість надання допомоги та подальший перебіг розслідування.

Патрульна поліція нагадала алгоритм дій у разі ДТП. Перш за все потрібно перевірити, чи є травмовані. У разі наявності постраждалих необхідно викликати швидку та надати першу допомогу до приїзду медиків.

Якщо потерпілих немає — треба увімкнути аварійну сигналізацію та виставити знак аварійної зупинки. Автомобіль не можна переміщувати з місця ДТП до приїзду поліції.

Про подію слід повідомити на спецлінію 112, вказавши місце аварії, інформацію про постраждалих та марки і моделі пошкоджених авто.

Якщо ж немає травмованих, шкода третім особам відсутня, обидва водії мають дійсні поліси страхування, перебувають у тверезому стані, згодні щодо обставин ДТП, а збитки не перевищують 250 тис. грн (або 160 тис. грн для договорів, укладених до 2025 року) — можна оформити аварію за європротоколом.

В інших випадках виклик поліції є обов’язковим.

Варто відзначити, що також необхідно повідомити про те, що трапилося свою страхову компанію і в разі серйозної аварії викликати страхового агента і юриста.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

поліція ДТП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада адвокатів обрала Олексія Шевчука, Ганну Колесник і Оксану Каденко кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС

Надалі Вища рада правосуддя буде обирати одного члена до складу Конкурсної комісії з відбору ВККС серед трьох запропонованих РАУ кандидатів – Олексія Шевчука, Ганни Колесник і Оксани Каденко

«Копіпаста» зі старого скасованого вироку не передбачена КПК як спосіб дослідження судом доказів — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що у КПК немає такого способу дослідження судом доказів, як імпорт з тексту попереднього, раніше скасованого вироку, змістовної складової показань свідків, експертів та спеціаліста та їх відображення в тексті нового вироку.

Певні інвестори отримають широкі податкові пільги на 10 років – Гетманцев про рекомендовані Раді законопроекти

Данило Гетманцев вказав, що цими законопроектами будуть створені пільгові умови оподаткування на 10 років для інвесторів, які реалізують проекти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

У МЗС Франції заявили, що зустріч Трампа з Путіним на Алясці має призвести до припинення вогню – і далі до перемовин

Припинення вогню і потім переговори між Україною та РФ: відбулося позачергове засідання Ради з питань закордонних справ, на якому європейські партнери висловили бачення результатів зустрічі Трампа і Путіна.

Апеляційний адмінсуд у Києві заборонив ТЦК призивати чоловіка з відстрочкою шляхом забезпечення позову

Шостий апеляційний адмінсуд на попередження призову чоловіка з відстрочкою вирішив вжити заходи забезпечення позову і заборонив ТЦК його призивати, посилаючись на позицію Верховного Суду про незворотність незаконної мобілізації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва