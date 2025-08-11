Що робити, якщо потрапив у ДТП — роз’яснення поліції

Водіїв закликають, що у разі ДТП треба увімкнути аварійну сигналізацію, встановити знак аварійної зупинки та не рухати автомобіль з місця пригоди.

Дорожньо-транспортна пригода — завжди несподівана та стресова ситуація, у якій важливо не розгубитися та діяти чітко. Від правильних кроків водія одразу після аварії залежить безпека людей, швидкість надання допомоги та подальший перебіг розслідування.

Патрульна поліція нагадала алгоритм дій у разі ДТП. Перш за все потрібно перевірити, чи є травмовані. У разі наявності постраждалих необхідно викликати швидку та надати першу допомогу до приїзду медиків.

Якщо потерпілих немає — треба увімкнути аварійну сигналізацію та виставити знак аварійної зупинки. Автомобіль не можна переміщувати з місця ДТП до приїзду поліції.

Про подію слід повідомити на спецлінію 112, вказавши місце аварії, інформацію про постраждалих та марки і моделі пошкоджених авто.

Якщо ж немає травмованих, шкода третім особам відсутня, обидва водії мають дійсні поліси страхування, перебувають у тверезому стані, згодні щодо обставин ДТП, а збитки не перевищують 250 тис. грн (або 160 тис. грн для договорів, укладених до 2025 року) — можна оформити аварію за європротоколом.

В інших випадках виклик поліції є обов’язковим.

Варто відзначити, що також необхідно повідомити про те, що трапилося свою страхову компанію і в разі серйозної аварії викликати страхового агента і юриста.

