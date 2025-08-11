Во Львове будут судить мать, которая жестоко убила своего сына

Во время конфликта женщина напала на потерпевшего, сломала ему ребра и задушила.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове правоохранители передали в суд дело в отношении 66-летней львовянки, которая в мае этого года убила своего 44-летнего сына, с которым проживала вместе.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, мужчина имел инвалидность, однако злоупотреблял алкогольными напитками, из-за чего между ним и матерью неоднократно возникали конфликты. Во время одного из таких конфликтов женщина напала на потерпевшего, сломала ему ребра и задушила.

«Чтобы скрыть преступление, мать вызвала скорую помощь, сообщив, что сын «не дышит». На тот момент он уже был мертв», — заявили в прокуратуре.

Обвиняемую задержали. По ходатайству прокурора ей избрана самая строгая мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.