У Львові судитимуть матір, яка жорстоко вбила свого сина

У Львові правоохоронці передали до суду справу стосовно 66-річної львівʼянки до суду, яка у травні цього року мати вбила свого 44-річного сина, з яким разом проживала.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, чоловік мав інвалідність, проте зловживав алкогольними напоями, через що між ним та матір’ю неодноразово виникали конфлікти. Під час одного з таких конфліктів жінка напала на потерпілого, зламала йому ребра та задушила.

«Щоб приховати злочин, мати викликала швидку допомогу, повідомивши, що син «не дихає». На той момент він уже був мертвий», - заявили у прокуратурі.

Обвинувачену затримали. За клопотанням прокурора їй обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

