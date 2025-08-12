В Минздраве озвучили причину массового отравления детей в лагере на Львовщине – пострадали более 50 человек

По данным Минздрава, во время выборочного обследования у больных и одного работника лагеря обнаружили норовирус, его нашли и в воде из кулера.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в селе Стрыйского района Львовской области произошло массовое отравление детей, отдыхавших в одном из частных детских лагерей.

По словам директорки Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Натальи Иванченко-Тымко, всего заболели 53 человека.

Во время выборочного обследования у 12 заболевших и одного работника лагеря обнаружили норовирус. Инфекцию также нашли в воде из кулера, которая использовалась для питья.

«При выборочном обследовании кала от 12 заболевших и 1 работника лагеря выявлен НОРОВИРУС. Также норовирус выявлен в воде из кулера, которая использовалась для питья», — указала Иванченко-Тымко.

Часть пострадавших уже выписали из больниц, остальные продолжают лечение.

Отметим, что сообщение об отравлении поступило в полицию 4 августа от родителей детей.

Открыто уголовное производство

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает:

штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

• или арест до 6 месяцев;

• или ограничение либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Продолжается расследование

Полиция проводит досудебное расследование и устанавливает все обстоятельства инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.