В Минздраве озвучили причину массового отравления детей в лагере на Львовщине – пострадали более 50 человек

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в селе Стрыйского района Львовской области произошло массовое отравление детей, отдыхавших в одном из частных детских лагерей.
По словам директорки Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Натальи Иванченко-Тымко, всего заболели 53 человека.
Во время выборочного обследования у 12 заболевших и одного работника лагеря обнаружили норовирус. Инфекцию также нашли в воде из кулера, которая использовалась для питья.
«При выборочном обследовании кала от 12 заболевших и 1 работника лагеря выявлен НОРОВИРУС. Также норовирус выявлен в воде из кулера, которая использовалась для питья», — указала Иванченко-Тымко.
Часть пострадавших уже выписали из больниц, остальные продолжают лечение.
Отметим, что сообщение об отравлении поступило в полицию 4 августа от родителей детей.
Открыто уголовное производство
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Санкция этой статьи предусматривает:
Продолжается расследование
Полиция проводит досудебное расследование и устанавливает все обстоятельства инцидента.
