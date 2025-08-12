Практика судов
В Минздраве озвучили причину массового отравления детей в лагере на Львовщине – пострадали более 50 человек

08:30, 12 августа 2025
По данным Минздрава, во время выборочного обследования у больных и одного работника лагеря обнаружили норовирус, его нашли и в воде из кулера.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в селе Стрыйского района Львовской области произошло массовое отравление детей, отдыхавших в одном из частных детских лагерей.

По словам директорки Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Натальи Иванченко-Тымко, всего заболели 53 человека.

Во время выборочного обследования у 12 заболевших и одного работника лагеря обнаружили норовирус. Инфекцию также нашли в воде из кулера, которая использовалась для питья.

Часть пострадавших уже выписали из больниц, остальные продолжают лечение.

Отметим, что сообщение об отравлении поступило в полицию 4 августа от родителей детей.

Открыто уголовное производство

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает:

  • штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан;
    • или арест до 6 месяцев;
    • или ограничение либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Продолжается расследование
Полиция проводит досудебное расследование и устанавливает все обстоятельства инцидента.

