У МОЗ озвучили причину масового отруєння дітей у таборі на Львівщині – постраждали понад 50 людей

08:30, 12 серпня 2025
За даними МОЗ, під час вибіркового обстеження у хворих і одного працівника табору виявили норовірус, його знайшли і в питній воді з кулера.
Як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», у селі Стрийського району Львівської області сталося масове отруєння дітей, які відпочивали в одному з приватних дитячих таборів.

За словами директорки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталії Іванченко-Тимко, загалом захворіли 53 людини.

Під час вибіркового обстеження у 12 хворих і одного працівника табору виявили норовірус. Інфекцію також знайшли у воді з кулера, яка використовувалася для пиття.

«При вибірковому обстеженні калів від 12 хворих і 1 працівника табору виявлено НОРОВІРУС. Також норовірус виявлено у воді з кулера, що використовувалася для пиття», - вказала Іванченко-Тимко.

Частину постраждалих уже виписали з лікарень, решта продовжує лікування.

Зауважимо, що повідомлення про отруєння надійшло до поліції 4 серпня від батьків дітей.

Відкрито кримінальне провадження

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає:

  • штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • або арешт до 6 місяців;
  • або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Триває розслідування

Поліція проводить досудове розслідування та встановлює всі обставини інциденту.

