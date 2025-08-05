Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині у таборі сталося масове отруєння – госпіталізовано понад два десятки дітей

17:57, 5 серпня 2025
Станом на ранок 5 серпня було госпіталізовано 24 дитини віком від 7 до 17 років.
На Львівщині у таборі сталося масове отруєння – госпіталізовано понад два десятки дітей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У селі Стрийського району Львівської області сталося масове отруєння дітей, які відпочивали в одному з приватних дитячих таборів. Про інцидент повідомили у поліції.

Госпіталізовано понад два десятки дітей

Станом на 8:40 ранку 5 серпня було госпіталізовано 24 дитини віком від 7 до 17 років. Вони прибули до табору з різних областей України. Дітей доставили до медичних закладів із попереднім діагнозом — гостра кишкова інфекція.

Повідомлення про отруєння надійшло до поліції 4 серпня близько 22:20 від батьків дітей.

Відкрито кримінальне провадження

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає:

  • штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • або арешт до 6 місяців;
  • або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Триває розслідування

Поліція проводить досудове розслідування та встановлює всі обставини інциденту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Львів діти отруєння лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

Аудит повноважень Державної судової адміністрації заплановано на 2026 рік – Вища рада правосуддя

Для Вищої ради правосуддя, ВККС та Ради суддів України функціональний аудит заплановано на 2027 рік.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Володимир Зеленський заявив, що програма контрактів на військову службу 18-24 буде розширена, включно зі збільшенням віку та умов укладення

Програма контрактів 18–24 має бути розширена – обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту – Володимир Зеленський.

Кабмін встановив додаткову винагороду військовослужбовцям, відрядженим до Фонду розвитку інновацій

Фонд розвитку інновацій належить до сфери управління Мінцифри.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео