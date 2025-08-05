На Львівщині у таборі сталося масове отруєння – госпіталізовано понад два десятки дітей

Станом на ранок 5 серпня було госпіталізовано 24 дитини віком від 7 до 17 років.

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У селі Стрийського району Львівської області сталося масове отруєння дітей, які відпочивали в одному з приватних дитячих таборів. Про інцидент повідомили у поліції.

Госпіталізовано понад два десятки дітей

Станом на 8:40 ранку 5 серпня було госпіталізовано 24 дитини віком від 7 до 17 років. Вони прибули до табору з різних областей України. Дітей доставили до медичних закладів із попереднім діагнозом — гостра кишкова інфекція.

Повідомлення про отруєння надійшло до поліції 4 серпня близько 22:20 від батьків дітей.

Відкрито кримінальне провадження

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає:

штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

або арешт до 6 місяців;

або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Триває розслідування

Поліція проводить досудове розслідування та встановлює всі обставини інциденту.

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