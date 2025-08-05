15% компенсації — Кабмін додав нові види техніки до програми підтримки «Зроблено в Україні»

До переліку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів.

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Кабінет міністрів розширив перелік української техніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією 15% вартості, у межах політики «Зроблено в Україні». Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Зокрема, до переліку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів.

Окрім того, за її словами, уряд дозволив отримувати 15% компенсації за українську техніку комунальним підприємствам у разі її придбання за кошти, отримані від власної господарської діяльності.

«Ця програма створює додатковий попит на українську техніку і робить її придбання більш привабливим для замовників», - підкреслила Свириденко.

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