На Прикарпатті створили контакт-центр через загрозу поширення сарани

В Івано-Франківській області через загрозу поширення сарани запрацював спеціальний контакт-центр.

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У зв’язку з поширенням саранових у південних регіонах України та з метою оперативного реагування, Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області запустило спеціальний контакт-центр для збору повідомлень від громадян.

Куди звертатись при підозрі

Жителі області можуть повідомляти про можливі випадки виявлення сарани за такими номерами:

(0342) 78 74 47,

+38 (068) 518 97 82.

Фахівці прийматимуть дзвінки та здійснюватимуть моніторинг ситуації.

Ситуація на Прикарпатті

За даними багаторічного моніторингу, протягом останніх 60 років у регіоні не фіксували випадків поширення сарани.

У Держпродспоживслужбі заспокоюють: нещодавно помічені на території області комахи – це поодинокі коники, які лише зовні схожі на сарану, але не становлять загрози для сільського господарства.

Їх легко відрізнити:

Коники – зеленого кольору, з довгими вусиками

– зеленого кольору, з Сарана – сірого кольору, з короткими вусиками і є небезпечним шкідником.

Фітосанітарні інспектори продовжують спостереження.

Раніше експерти пояснили, чи варто панікувати та як боротися з сараною.

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