На Прикарпатті створили контакт-центр через загрозу поширення сарани

У зв’язку з поширенням саранових у південних регіонах України та з метою оперативного реагування, Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області запустило спеціальний контакт-центр для збору повідомлень від громадян.
Куди звертатись при підозрі
Жителі області можуть повідомляти про можливі випадки виявлення сарани за такими номерами:
(0342) 78 74 47,
+38 (068) 518 97 82.
Фахівці прийматимуть дзвінки та здійснюватимуть моніторинг ситуації.
Ситуація на Прикарпатті
За даними багаторічного моніторингу, протягом останніх 60 років у регіоні не фіксували випадків поширення сарани.
У Держпродспоживслужбі заспокоюють: нещодавно помічені на території області комахи – це поодинокі коники, які лише зовні схожі на сарану, але не становлять загрози для сільського господарства.
Їх легко відрізнити:
Фітосанітарні інспектори продовжують спостереження.
Раніше експерти пояснили, чи варто панікувати та як боротися з сараною.
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