На Прикарпатье создали контакт-центр из-за угрозы распространения саранчи

В связи с распространением саранчовых в южных регионах Украины и с целью оперативного реагирования Главное управление Госпотребслужбы в Ивано-Франковской области запустило специальный контакт-центр для сбора сообщений от граждан.
Куда обращаться при подозрении
Жители области могут сообщать о возможных случаях появления саранчи по следующим номерам:
(0342) 78 74 47
+38 (068) 518 97 82
Специалисты будут принимать звонки и проводить мониторинг ситуации.
Ситуация на Прикарпатье
По данным многолетнего мониторинга, за последние 60 лет в регионе не фиксировали случаев распространения саранчи.
В Госпотребслужбе успокаивают: недавно замеченные на территории области насекомые — это единичные кузнечики, которые лишь внешне похожи на саранчу, но не представляют угрозы для сельского хозяйства.
Их легко отличить:
Фитосанитарные инспекторы продолжают наблюдение.
Ранее эксперты объяснили, стоит ли паниковать и как бороться с саранчей.
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