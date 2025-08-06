На Прикарпатье создали контакт-центр из-за угрозы распространения саранчи

В Ивано-Франковской области из-за угрозы распространения саранчи заработал специальный контакт-центр.

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В связи с распространением саранчовых в южных регионах Украины и с целью оперативного реагирования Главное управление Госпотребслужбы в Ивано-Франковской области запустило специальный контакт-центр для сбора сообщений от граждан.

Куда обращаться при подозрении

Жители области могут сообщать о возможных случаях появления саранчи по следующим номерам:

(0342) 78 74 47

+38 (068) 518 97 82

Специалисты будут принимать звонки и проводить мониторинг ситуации.

Ситуация на Прикарпатье

По данным многолетнего мониторинга, за последние 60 лет в регионе не фиксировали случаев распространения саранчи.

В Госпотребслужбе успокаивают: недавно замеченные на территории области насекомые — это единичные кузнечики, которые лишь внешне похожи на саранчу, но не представляют угрозы для сельского хозяйства.

Их легко отличить:

Кузнечики — зеленого цвета, с длинными усиками

Саранча — серого цвета, с короткими усиками и является опасным вредителем.

Фитосанитарные инспекторы продолжают наблюдение.

Ранее эксперты объяснили, стоит ли паниковать и как бороться с саранчей.

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