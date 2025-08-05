Сенат США утвердил Эндрю Паздера послом в Европейском Союзе

Это уже вторая попытка Паздера войти в администрацию Трампа — в 2017 он снял свою кандидатуру из-за скандалов.

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Бывший руководитель сети ресторанов быстрого питания Эндрю Паздер займет должность посла Соединенных Штатов в Европейском Союзе. Его кандидатуру утвердил Сенат США, сообщает The Hill.

Утверждение с нюансами

Решение было принято 53 голосами против 44.

«УТВЕРЖДеН: Эндрю Паздер в качестве представителя Соединенных Штатов Америки в Европейском Союзе», — сообщил Белый дом.

Второй шанс от Трампа

Президент Дональд Трамп предложил Паздера на эту должность еще в январе, подчеркнув его опыт вывода таких сетей, как Carl’s Jr. и Hardee’s, из финансового кризиса. По мнению Трампа, Паздер «прекрасно справится» с дипломатической работой.

Это уже вторая попытка Паздера войти в администрацию Трампа. В 2017 году он отозвал свою кандидатуру на пост министра труда из-за сопротивления со стороны некоторых республиканцев в Сенате. Тогда препятствием стали обвинения в домашнем насилии и нанятии домработницы — иммигрантки без легального статуса. Позднее Паздер опроверг эти обвинения, а его бывшая жена отозвала свои заявления.

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