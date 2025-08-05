Нужно ли платить налог на недвижимость за помещения школ и детсадов, которые сдаются в аренду — ответ

Школы и детсады обязаны платить налог на недвижимость, если сдают свои помещения в аренду – независимо от формы собственности.

Иллюстративное фото, источник - cherkassyrda.gov.ua

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Образовательные учреждения, которые сдают помещения в аренду, обязаны платить налог на недвижимость. Об этом напоминает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Что является объектом налогообложения?

Согласно подпункту 266.2.1 пункта 266.2 статьи 266 Налогового кодекса Украины, налогом на недвижимое имущество облагаются жилые и нежилые объекты недвижимости, включая их доли.

Кто освобождается от уплаты налога?

Пунктом «и» подпункта 266.2.2 этой же статьи предусмотрено освобождение от налога зданий дошкольных и общеобразовательных учебных заведений — независимо от формы собственности и источников финансирования. Однако есть важное условие: освобождение действует только в том случае, если недвижимость используется непосредственно для предоставления образовательных услуг.

Что, если здание сдается в аренду?

В случае, если часть здания или все помещение передается в аренду — даже для целей, не связанных с образованием — освобождение от налога не применяется. Ведь такая деятельность рассматривается как коммерческая, а не образовательная.

То есть аренда не является формой предоставления образовательных услуг, а значит — налогообложения не избежать.

Вывод:

Передача помещения учебного заведения в аренду влечет за собой обязанность уплаты налога на недвижимость. Даже если само учреждение имеет право на льготу — она утрачивается в случае изменения целевого назначения имущества.