Чи потрібно сплачувати податок на нерухомість за приміщення шкіл і садочків, які здаються в оренду — відповідь

Школи та дитсадки зобов’язані сплачувати податок на нерухомість, якщо здають свої приміщення в оренду — незалежно від форми власності.

Ілюстративне фото, джерело - cherkassyrda.gov.ua

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Навчальні заклади, які передають приміщення в оренду, мають сплачувати податок на нерухомість. Про це нагадує Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Що є об’єктом оподаткування?

Згідно з підпунктом 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 ПКУ, податком на нерухоме майно оподатковуються житлові та нежитлові об’єкти нерухомості, включаючи їх частки.

Хто звільняється від сплати податку?

Пунктом «і» підпункту 266.2.2 цієї ж статті передбачено звільнення від податку будівель дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів — незалежно від форми власності та джерел фінансування. Однак є важлива умова: звільнення діє лише тоді, коли нерухомість використовується безпосередньо для надання освітніх послуг.

Що, якщо будівлю здають в оренду?

У разі, якщо частина будівлі або все приміщення передається в оренду — навіть для цілей, не пов’язаних з освітою — звільнення від податку не застосовується. Адже така діяльність розглядається як комерційна, а не освітня.

Тобто, оренда не є формою надання освітніх послуг, а отже — оподаткування не уникнеш.

Висновок:

Передача приміщення навчального закладу в оренду тягне за собою обов’язок сплати податку на нерухомість. Навіть якщо сама установа має право на пільгу — вона втрачається в разі зміни цільового призначення майна.

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