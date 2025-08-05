Сенат США затвердив Ендрю Паздера послом у Європейському Союзі

Це вже друга спроба Паздера увійти до адміністрації Трампа — у 2017-му він зняв свою кандидатуру через скандали.

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Колишній керівник мережі ресторанів швидкого харчування Ендрю Паздер обійме посаду посла Сполучених Штатів у Європейському Союзі. Його кандидатуру затвердив Сенат США, повідомляє The Hill.

Підтвердження з нюансами

Рішення було ухвалене 53 голосами проти 44.

«ПІДТВЕРДЖЕНО: Ендрю Паздер як представник Сполучених Штатів Америки в Європейському Союзі», — повідомив Білий дім.

Другий шанс від Трампа

Президент Дональд Трамп запропонував Паздера на цю посаду ще в січні, підкреслюючи його досвід виведення таких мереж, як Carl’s Jr. та Hardee’s, із фінансової кризи. На думку Трампа, Паздер «відмінно впорається» на дипломатичній посаді.

Це вже друга спроба Паздера увійти до адміністрації Трампа. У 2017 році він зняв свою кандидатуру на посаду міністра праці через опір з боку деяких республіканців у Сенаті. Тоді на заваді стали звинувачення у домашньому насильстві та працевлаштування домогосподарки, яка була іммігранткою без легального статусу. Пізніше Паздер заперечив ці обвинувачення, а його колишня дружина відкликала звинувачення.

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