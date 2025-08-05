Практика судів
  1. У світі

Сенат США затвердив Ендрю Паздера послом у Європейському Союзі

17:03, 5 серпня 2025
Це вже друга спроба Паздера увійти до адміністрації Трампа — у 2017-му він зняв свою кандидатуру через скандали.
Сенат США затвердив Ендрю Паздера послом у Європейському Союзі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній керівник мережі ресторанів швидкого харчування Ендрю Паздер обійме посаду посла Сполучених Штатів у Європейському Союзі. Його кандидатуру затвердив Сенат США, повідомляє The Hill.

Підтвердження з нюансами

Рішення було ухвалене 53 голосами проти 44.

«ПІДТВЕРДЖЕНО: Ендрю Паздер як представник Сполучених Штатів Америки в Європейському Союзі», — повідомив Білий дім.

Другий шанс від Трампа

Президент Дональд Трамп запропонував Паздера на цю посаду ще в січні, підкреслюючи його досвід виведення таких мереж, як Carl’s Jr. та Hardee’s, із фінансової кризи. На думку Трампа, Паздер «відмінно впорається» на дипломатичній посаді.

Це вже друга спроба Паздера увійти до адміністрації Трампа. У 2017 році він зняв свою кандидатуру на посаду міністра праці через опір з боку деяких республіканців у Сенаті. Тоді на заваді стали звинувачення у домашньому насильстві та працевлаштування домогосподарки, яка була іммігранткою без легального статусу. Пізніше Паздер заперечив ці обвинувачення, а його колишня дружина відкликала звинувачення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Аудит повноважень Державної судової адміністрації заплановано на 2026 рік – Вища рада правосуддя

Для Вищої ради правосуддя, ВККС та Ради суддів України функціональний аудит заплановано на 2027 рік.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Володимир Зеленський заявив, що програма контрактів на військову службу 18-24 буде розширена, включно зі збільшенням віку та умов укладення

Програма контрактів 18–24 має бути розширена – обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту – Володимир Зеленський.

Кабмін встановив додаткову винагороду військовослужбовцям, відрядженим до Фонду розвитку інновацій

Фонд розвитку інновацій належить до сфери управління Мінцифри.

Позиція Верховного Суду про незворотність незаконної мобілізації не означає, що її треба застосовувати в усіх справах – суд скасував наказ ТЦК про призов заброньованого і зобов’язав військову частину виключити його зі списків особового складу

Апеляційний адміністративний суд пояснив, що заброньованого чоловіка, який був призваний внаслідок протиправного наказу ТЦК, можна звільнити з військової служби, а позиція Верховного Суду щодо незворотності незаконної мобілізації не є позицією у зразковій справі, тобто, не повинна застосовуватися в усіх випадках.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео