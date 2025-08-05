15% компенсации — Кабмин добавил новые виды техники в программу поддержки «Сделано в Украине»

В перечень добавлены буровые установки, логистическое оборудование, котлы, станки, компоненты для дронов.

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Кабинет министров расширил перечень украинской техники и оборудования, которые можно приобрести с компенсацией 15% стоимости в рамках политики «Сделано в Украине». Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности, в перечень добавлены буровые установки, логистическое оборудование, котлы, станки, компоненты для дронов.

Кроме того, по ее словам, правительство разрешило коммунальным предприятиям получать 15% компенсации за украинскую технику в случае ее приобретения за средства, полученные от собственной хозяйственной деятельности.

«Эта программа создает дополнительный спрос на украинскую технику и делает ее покупку более привлекательной для заказчиков», — подчеркнула Свириденко.