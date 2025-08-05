Во Львовской области в лагере произошло массовое отравление – госпитализировано более двух десятков детей

В селе Стрыйского района Львовской области произошло массовое отравление детей, отдыхавших в одном из частных детских лагерей. Об инциденте сообщили в полиции.
Госпитализировано более двух десятков детей
По состоянию на 8:40 утра 5 августа были госпитализированы 24 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Они прибыли в лагерь из разных областей Украины. Детей доставили в медицинские учреждения с предварительным диагнозом — острая кишечная инфекция.
Сообщение об отравлении поступило в полицию 4 августа около 22:20 от родителей детей.
Открыто уголовное производство
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Санкция данной статьи предусматривает:
Ведется расследование
Полиция проводит досудебное расследование и устанавливает все обстоятельства инцидента.
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