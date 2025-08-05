Во Львовской области в лагере произошло массовое отравление – госпитализировано более двух десятков детей

По состоянию на утро 5 августа было госпитализировано 24 ребенка от 7 до 17 лет.

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В селе Стрыйского района Львовской области произошло массовое отравление детей, отдыхавших в одном из частных детских лагерей. Об инциденте сообщили в полиции.

Госпитализировано более двух десятков детей

По состоянию на 8:40 утра 5 августа были госпитализированы 24 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Они прибыли в лагерь из разных областей Украины. Детей доставили в медицинские учреждения с предварительным диагнозом — острая кишечная инфекция.

Сообщение об отравлении поступило в полицию 4 августа около 22:20 от родителей детей.

Открыто уголовное производство

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает:

штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

или арест до 6 месяцев;

или ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ведется расследование

Полиция проводит досудебное расследование и устанавливает все обстоятельства инцидента.

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