В Минюсте напомнили порядок признания и исполнения решений иностранных судов об опеке и доступе к ребенку в Украине

Порядок признания и исполнения решения иностранного суда на территории Украины урегулирован Разделом IX Гражданского процессуального кодекса Украины.

Министерство юстиции Украины напомнило порядок признания и исполнения решений иностранных судов об опеке и доступе к ребенку в Украине.

Решения иностранных судов признаются и исполняются в Украине, если их признание и исполнение предусмотрено международным договором, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины, либо по принципу взаимности.

Так, в соответствии с Конвенцией о юрисдикции, праве, подлежащем применению, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей, меры, принятые органами одного Договаривающегося Государства, признаются в других без дополнительных процедур, если они соответствуют положениям Конвенции. Лицо может самостоятельно или с помощью адвоката обратиться в украинский суд с ходатайством о признании и исполнении решения иностранного суда в Украине. В признании и исполнении может быть отказано только в случаях, определенных в пункте 2 статьи 23 Конвенции.

Европейская конвенция о признании и исполнении решений в отношении опеки над детьми и о восстановлении опеки над детьми также предусматривает возможность признать и исполнить решение относительно опеки над детьми, а также содержит положения о порядке подачи документов и требования к ним. Так, заявитель подает перечень документов, указанных в статье 13 Конвенции, в Министерство юстиции Украины, которое определено Центральным органом по применению в Украине Европейской конвенции 1980 года. Документы должны быть составлены на украинском языке или сопровождаться переводом на украинский язык с учетом заявления Украины к статье 6 Конвенции. Отказ в признании и исполнении возможен, если не соблюдены положения Конвенции, с учетом статей 8, 9 и 10.

Согласно статье 466 ГПК Украины, ходатайство о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения иностранного суда подается в письменной форме и должно содержать:

имя (наименование) лица, подающего ходатайство, указание его места жительства (пребывания) или местонахождения, сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета;

имя (наименование) должника, указание его места жительства (пребывания), его местонахождения или местонахождения его имущества в Украине;

мотивы подачи ходатайства.

К ходатайству о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения иностранного суда прилагаются документы, предусмотренные международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

Если международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, не определен перечень документов, которые должны прилагаться к ходатайству, либо при отсутствии такого договора, к ходатайству прилагаются следующие документы:

заверенная в установленном порядке копия решения иностранного суда, о принудительном исполнении которого подается ходатайство;

официальный документ о том, что решение иностранного суда вступило в законную силу (если это не указано в самом решении);

документ, удостоверяющий, что сторона, в отношении которой вынесено решение иностранного суда и которая не принимала участия в судебном процессе, была должным образом уведомлена о дате, времени и месте рассмотрения дела;

документ, определяющий, в какой части или с какого времени решение иностранного суда подлежит исполнению (если оно уже исполнялось ранее);

документ, удостоверяющий полномочия представителя (если ходатайство подается представителем);

заверенный в соответствии с законодательством перевод перечисленных документов на украинский язык или на язык, предусмотренный международными договорами Украины.

В случае, если судебное решение не содержит мер принудительного исполнения, на его основании не может быть выдан исполнительный документ, следовательно, целесообразно обращаться в компетентный украинский суд с ходатайством о признании иностранного решения.

Согласно части первой статьи 472 ГПК Украины, ходатайство о признании решения иностранного суда, не подлежащего принудительному исполнению, подается заинтересованным лицом в суд в порядке, установленном статьями 464–466 этого Кодекса для подачи ходатайства о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения иностранного суда, с учетом особенностей, определенных Главой 1 Раздела IX.

Согласно части второй статьи 472 ГПК Украины, к ходатайству о признании решения иностранного суда, не подлежащего принудительному исполнению, прилагается заверенная в установленном порядке копия решения иностранного суда, а также официальный документ о том, что решение иностранного суда вступило в законную силу, если это не указано в самом решении.

Кроме того, согласно части пятой статьи 466 ГПК Украины, в случае подачи ходатайства о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения иностранного суда в электронной форме документы, указанные в пунктах 1–4 части третьей этой статьи, могут подаваться в копиях, однако заявитель обязан предоставить такие документы в суд до начала судебного рассмотрения ходатайства. В случае непредоставления указанных документов ходатайство возвращается без рассмотрения, о чем суд выносит соответствующее определение.

Если в решении суда не указано о вступлении им в законную силу, с целью обращения в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения иностранного суда на территории Украины необходимо направить на адрес Минюста Украины (в том числе, в бумажном виде) следующие документы:

Сопроводительное письмо с указанием мотивов подачи ходатайства о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения иностранного суда на территории Украины;

Надлежаще заверенную копию решения иностранного суда, о принудительном исполнении которого подается ходатайство, сопровождаемую переводом на украинский язык, заверенным печатью и подписью переводчика;

Надлежаще заверенную копию официального документа о том, что решение иностранного суда, о принудительном исполнении которого подается ходатайство, вступило в законную силу, сопровождаемую переводом на украинский язык;

Доверенность, которой уполномочивается Министерство юстиции Украины действовать от имени заявителя либо назначать с этой целью другого представителя;

Надлежаще заверенную копию документа, подтверждающего, что сторона, в отношении которой вынесено решение иностранного суда и которая не принимала участия в судебном процессе, была должным образом уведомлена о дате, времени и месте рассмотрения дела, сопровождаемую переводом на украинский язык;

Надлежаще заверенную копию документа, определяющего, в какой части или с какого времени решение иностранного суда подлежит исполнению (если оно уже исполнялось ранее), сопровождаемую переводом на украинский язык;

Документ, удостоверяющий полномочия представителя (если ходатайство подается представителем).

Если в решении суда не указано о вступлении им в законную силу, с целью обращения в суд с ходатайством о признании решения иностранного суда, не подлежащего принудительному исполнению на территории Украины, необходимо направить на адрес Минюста Украины (в том числе, в бумажном виде) следующие документы:

Сопроводительное письмо с указанием мотивов подачи ходатайства о признании решения иностранного суда на территории Украины;

Надлежаще заверенную копию решения иностранного суда, о признании которого подается ходатайство, сопровождаемую переводом на украинский язык, заверенным печатью и подписью переводчика;

Надлежаще заверенную копию официального документа о том, что решение иностранного суда, о признании которого подается ходатайство, вступило в законную силу, сопровождаемую переводом на украинский язык, заверенным печатью и подписью переводчика;

Доверенность, которой уполномочивается Министерство юстиции Украины действовать от имени заявителя либо назначать с этой целью другого представителя;

Надлежаще заверенную копию документа, подтверждающего, что сторона, в отношении которой вынесено решение иностранного суда и которая не принимала участия в судебном процессе, была должным образом уведомлена о дате, времени и месте рассмотрения дела, сопровождаемую переводом на украинский язык, заверенным печатью и подписью переводчика;

Документ, удостоверяющий полномочия представителя (если ходатайство подается представителем).

Международные двусторонние договоры в сфере оказания взаимной помощи по гражданским делам

Украина является стороной ряда двусторонних договоров, содержащих положения о процедуре признания и исполнения решений судов.

Решение иностранного суда признается и исполняется в Украине, если его признание и исполнение предусмотрено международным договором Украины либо по принципу взаимности во взаимоотношениях с иностранным государством, решение суда которого должно исполняться в Украине.

Ходатайство о признании и исполнении решения иностранного суда может подаваться:

Непосредственно в суд Украины.

В иностранный суд, который рассмотрел дело и вынес решение в первой инстанции и который направляет иностранное ходатайство на рассмотрение компетентного суда Украины через Минюст (если это предусмотрено международным договором).

Если документы соответствуют требованиям законодательства Украины (международному договору и Инструкции о порядке исполнения международных договоров по вопросам оказания правовой помощи по гражданским делам в части вручения документов, получения доказательств и признания и исполнения судебных решений, утвержденной совместным приказом Министерства юстиции Украины и Государственной судебной администрации Украины № 1092/5/54 от 27.06.2008), Минюст передает их в суд Украины по месту жительства (пребывания) или местонахождению должника либо его имущества.

В случае отсутствия действующего договора или несоответствия документов ходатайство возвращается с указанием причин. Рассмотрение иностранного ходатайства осуществляется согласно Гражданскому процессуальному кодексу Украины. Если международный договор содержит иные нормы, применяются положения международного договора.

Признание и исполнение иностранных судебных решений в Украине при отсутствии международных договоров

В случае отсутствия в отношениях между Украиной и иностранным государством двустороннего или многостороннего международного договора, в рамках которого можно было бы решить вопрос признания или признания и предоставления разрешения на исполнение решения иностранного суда, заинтересованное лицо самостоятельно обращается в компетентный суд Украины в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Украины относительно признания и исполнения иностранных судебных решений в Украине, с заявлением/ходатайством о признании или признании и предоставлении разрешения на исполнение решения иностранного суда на территории Украины.

Такое заявление/ходатайство будет рассматриваться компетентным судом Украины в соответствии с процессуальным законодательством Украины.

