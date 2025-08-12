Конкурс в апелляционные хозяйственные суды почти завершен – в топе рейтинга VIP-участники конкурса

Члены Высшего совета правосудия и родственники членов ВККС и ВСП практически гарантировали себе должности в самых престижных апелляционных хозяйственных судах.

Источник фото - ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей практически завершила собеседования с кандидатами на 58 должностей судей апелляционных хозяйственных судов, а также процедуру преодоления негативных выводов Общественного совета добропорядочности в отношении некоторых кандидатов.

Напомним, что к финальному этапу конкурса – собеседованиям, по итогам квалификационного экзамена Комиссия допустила 83 кандидата.

По итогам собеседований и пленарных заседаний, по состоянию на 11 августа, ВККС признала соответствующими должностям судей апелляционных хозяйственных судов 59 кандидатов.

Среди 59 почти победителей конкурса – 43 судьи, 8 адвокатов, 5 ученых-правоведов, 1 прокурор, 1 работник аппарата Верховного Суда и 1 помощник народного депутата. Двое фактических победителей конкурса также являются членами Высшего совета правосудия.

Таким образом, неудачными собеседованиями оказались для 23 кандидатов.

Рассмотрение негативного заключения ОСД в отношении единственной кандидатки (судьи), в отношении которой еще не завершена процедура исследования судейского досье, состоится 13 августа.

При этом уже 15 августа ВККС планирует утвердить список победителей конкурса на вакантные должности судей апелляционных хозяйственных судов и предоставить соответствующие рекомендации для назначения на должности судей.

Отметим, что в «топе» результатов конкурса в апелляционные административные суды несколько неожиданно оказались VIP-участники конкурса в апелляционные суды – члены Высшего совета правосудия, а также родственники членов ВСП и Высшей квалификационной комиссии судей, которая и проводит конкурс. Все они, без исключения, практически гарантировали себе должности судей в наиболее престижных апелляционных хозяйственных судах, в частности, в столичном Северном апелляционном хозяйственном суде.

Это члены Высшего совета правосудия Николай Мороз и Юлия Бокова, супруга члена ВККС Романа Сабодаша Юлия Амирова, родственник члена ВККС Руслана Мельника Сергей Масловский и супруга экс-заместителя председателя Высшего совета правосудия, члена ВСП Дмитрия Лукьянова Анна Пономарева.

Кстати, «Судебно-юридическая газета» ранее рассказывала, как проходили собеседования ВККС с членами Высшего совета правосудия.

Напомним, что в сентябре 2023 года конкурс был объявлен на должности судей таких апелляционных хозяйственных судов:

Центральный апелляционный хозяйственный суд (г. Днепр) – 21 вакансия.

Северный апелляционный хозяйственный суд (г. Киев) – 15 вакансий.

Западный апелляционный хозяйственный суд (г. Львов) – 10 вакансий.

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд (г. Ровно) – 4 вакансии.

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд (г. Одесса) – 4 вакансии.

Восточный апелляционный хозяйственный суд (г. Харьков) – 4 вакансии.

Фактический список победителей конкурса выглядит следующим образом:

1. МОРОЗ Микола Володимирович – член Вищої ради правосуддя. Кількість балів – 750,4 бали.

2. КОЛЕСНИК Роман Миколайович – суддя Господарського суду Київської області. Кількість балів – 748,65 бали.

3. МАРТИНЮК Сергій Віталійович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області. Кількість балів – 747,8 бали.

4. МАСЛОВСЬКИЙ Сергій Володимирович – суддя Господарського суду Луганської області. Кількість балів – 744,75 бали.

5. БОКОВА Юлія Валеріївна – член Вищої ради правосуддя, суддя Господарського суду Донецької області. Кількість набраних балів – 744,25 бали.

6. АМІРОВА Юлія Валентинівна – адвокат. Кількість балів – 742,05 бали.

7. СОП’ЯНЕНКО Оксана Юріївна – суддя Господарського суду Сумської області. Кількість балів – 740,43 бали.

8. ДЕМІДОВА Поліна Віталіївна – суддя Господарського суду Донецької області. Кількість балів – 739,15.

9. МІЛІЦІАНОВ Роман Валерійович – суддя Господарського суду Вінницької області. Кількість балів – 737,55 балів.

10. МАНЮК Петро Теодорович – суддя Господарського суду Львівської області, доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. Кількість балів – 736,15 балів.

11. БЕСТАЧЕНКО Олена Леонідівна – суддя Господарського суду Кіровоградської області. Кількість балів – 735,53 бали.

12. ЛІЧМАН Леонід Васильович – суддя Господарського суду Одеської області. Кількість балів – 733,97 бали.

13. РИМ Тарас Ярославович – суддя Господарського суду Львівської області. Професор кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. Кількість балів – 733,1 бали.

14. ПОНОМАРЬОВА Ганна Павлівна – доцент кафедри теорії та історії права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого. Кількість балів – 733 бали.

15. ЧАПЛЯН Сергій Євгенович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора. Кількість балів – 731,5 балів.

16. ПАВЛЕНКО Наталія Анатоліївна – суддя Господарського суду Херсонської області (відряджена до складу Господарського суду Одеської області). Кількість балів – 730,87 бали.

17. ПРЯДКО Оксана Василівна – суддя Господарського суду Житомирської області. Кількість балів – 730,3 бали.

18. СКОВОРОДІНА Олена Миколаївна – суддя Господарського суду Донецької області. Кількість балів – 729,30 бали.

19. СТЕПАНЮК Ніна Леонтіївна – адвокат. Кількість балів – 727,55 бали.

20. ШАРАТОВ Юрій Анатолійович – суддя Господарського суду Одеської області. Кількість балів – 726,17 бали.

21. ЗАВОРОТНЮК Максим Сергійович – адвокат. Кількість балів – 724,6 бали.

22. ІВАНОВ Вадим Петрович – адвокат. Кількість балів – 722,4 бали.

23. СПАСЬКИХ Наталія Миколаївна – суддя Господарського суду Черкаської області. Кількість балів – 722,07 бали.

24. ГОРБАСЕНКО Павло Володимирович – суддя Господарського суду Київської області. Кількість балів – 718,9 балів.

25. КРИЖНИЙ Олександр Миколайович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області. Кількість балів – 718,4 бали.

26. ЦІСЕЛЬСЬКИЙ Олег Володимирович – суддя Господарського суду Одеської області. Кількість балів – 718,37 балів.

27. МАКАРЕНКО Наталія Анатоліївна – адвокат, доцент кафедри цивільного та господарського права факультету № 2 Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кривій Ріг). Кількість балів – 717,5 бали.

28. ВАСИЛЬЄВ Євген Олександрович – адвокат, доцент кафедри теорії та історії права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого. Кількість балів – 715,5 балів.

29. СУХОВАРОВ Артем Володимирович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області. Кількість балів – 715,03 бали.

30. РОМАНЮК Юлія Геннадіївна – суддя Господарського суду Рівненської області. Кількість балів – 713,85 бали.

31. ТКАЧЕНКО Костянтин Валерійович – адвокат. Кількість балів – 713,5 балів.

32. ДЖЕПА Юлія Артурівна – суддя Господарського суду Сумської області. Кількість балів – 712,3 бали.

33. ЗОЛОТАРЬОВА Яна Сергіївна – суддя Господарського суду Дніпропетровської області. Кількість балів – 709,7 бали.

34. РЖЕПЕЦЬКИЙ Віктор Олександрович – суддя Господарського суду Миколаївської області. Кількість балів – 709 балів.

35. ТРУСКАВЕЦЬКИЙ Василь Петрович – суддя Господарського суду Львівської області. Кількість балів – 708,7 балів.

36. ІВАНЧУК Світлана Володимирівна – суддя Господарського суду Львівської області. Кількість балів – 707,4 бали.

37. ГОЛЕНКО Ірина Петрівна – суддя Господарського суду Луганської області. Кількість балів – 706,9 балів.

38. ШАПОВАЛ Дмитро Володимирович – адвокат. З 2022 року – аспірант кафедри земельного і аграрного права Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого. Кількість балів – 706,17 балів.

39. ЛАВРЕНЮК Тетяна Анатоліївна – суддя Господарського суду Харківської області. Кількість балів – 705,4 бали.

40. КУЛЬЧІЙ Інна Миколаївна – науковий консультант відділу аналітичної допомоги суддям Управління аналітичної та правової роботи Касаційного господарського суду Департаменту аналітичної та правої роботи Верховного Суду, доцент кафедри земельного та аграрного права Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого. Кількість балів – 704,43 бали.

41. НАРОЛЬСЬКИЙ Максим Михайлович – суддя Яготинського районного суду Київської області. Кількість балів – 702,15 бали.

42. ЖЕЛЬНЕ Сергій Чеславович – суддя Господарського суду Харківської області. Кількість балів – 700,9 бали.

43. ХАБАРОВА Марія Володимирівна – суддя Господарського суду Донецької області. Кількість балів – 698,2 бали.

44. ВІННІКОВ Сергій Валерійович – суддя Господарського суду Луганської області. Кількість балів – 696,6 балів.

45. ПОЛІЩУК Павло Ярославович – адвокат. Кількість балів – 696,5 бали.

46. КОШЛЯ Андрій Олександрович – суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області. Кількість балів – 695,4 бали.

47. СТЕФАНІВ Тетяна Василівна – суддя Господарського суду Івано-Франківської області. Кількість балів – 694,1 бали.

48. АНДРЕЙЧУК Любомир Вікторович – суддя Господарського суду Закарпатської області. Кількість балів – 692,3 бали.

49. ВАСИЛЮК Ігор Миколайович – адвокат. Кількість балів – 691,6 балів.

50. ЯРЕШКО Оксана Володимирівна – суддя Господарського суду Запорізької області. Кількість балів – 688,7 балів.

51. ІЩУК Сергій Іванович – професор кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія». Кількість балів – 683,2 бали.

52. МАЗОВІТА Андрій Богданович – суддя Господарського суду Львівської області. Кількість балів – 682,7 бали.

53. КУЧЕРЕНКО Оксана Іванівна – суддя Господарського суду Черкаської області. Кількість балів – 681,73 бали.

54. ВИСОЦЬКИЙ Артем Миколайович – адвокат, помічник-консультант на постійній основі народного депутата Вікторії Подгорної («Слуга народу»). У 2019 році кандидат був помічником народного депутата від «Слуги народу» Руслана Стефанчука. Кількість балів – 681 бал.

55. ЛЕВШИНА Ганна Валеріївна – суддя Господарського суду Донецької області. Кількість балів – 678,2 бали.

56. БЕРЕЖНЮК Віта В’ячеславівна – суддя Господарського суду Рівненської області. Кількість балів – 673,5 балів.

57. ДЕМЧИНА Тетяна Юріївна – суддя Кузнецовського (Вараського) міського суду Рівненської області. Кількість балів – 671,75 бали.

58. НІКОЛЕНКО Михайло Олександрович – суддя Господарського суду Дніпропетровської області. Кількість балів – 663,23 бали.

59. БОНДАРЕНКО-ЛЕГКИХ Ганна Павлівна – суддя Господарського суду міста Києва. Кількість балів – 655,35 бали.

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, как закончился и кто стал победителем конкурса на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.