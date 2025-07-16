«Усі рівні, але деякі рівніші за інших» – як члени Вищої ради правосуддя проходили співбесіди з ВККС

Реальністю стала ситуація, коли спочатку члени ВРП проголосували за членів ВККС, а потім члени ВККС проголосували за членів Ради правосуддя.

Засідання Другої палати ВККС. Джерело фото — ВККС.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди з двома членами Вищої ради правосуддя, які претендують на посади суддів апеляційних господарських судів – суддею Юлією Боковою та представником наукової спільноти Миколою Морозом.

Співбесіди виявилися дуже вдалими для членів Ради правосуддя – за підсумками кваліфікаційного оцінювання вони отримали високі бали, а Микола Мороз взагалі став «чемпіоном» оцінювання, отримавши від Другої палати ВККС поки що максимальний бал – 750,4 бали.

В цілому співбесіди з членами ВРП справили неоднозначне враження.

З одного боку, Юлія Бокова та Микола Мороз у 2022 році вже проходили співбесіди з Етичною радою і були визнані такими, які відповідають критерію доброчесності. Крім того, Микола Мороз у 2016-2017 та 2018-2019 роках брав участь у конкурсах на посади суддів Верховного Суду і двічі був включений до фінального рейтингу, хоча й не став суддею ВС.

З іншої сторони, співбесіди з членами ВРП суттєво відрізнялися від співбесід з багатьма іншими кандидатами в апеляційні суди – «складних» запитань до членів ВРП практично не було, як не було і «допитів» членів Ради правосуддя стосовно наявності в них «соціальної компетенції», «ефективної комунікації» тощо.

При цьому Микола Мороз взагалі відмовився від своїх критичних оцінок стану речей у судовій владі, які він надавав у 2022 році під час конкурсу на посаду члена ВРП по квоті парламенту.

Потенційний конфлікт інтересів?

Судова реформа часів президента Володимира Зеленського «подарувала» унікальну процедуру призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів – шляхом публічного персонального голосування членів ВРП за того чи іншого претендента на посаду члена ВККС.

Як вперше в історії судової влади відбувалося відповідне голосування, детально розповідала «Судово-юридична газета».

Особливих зауважень до вказаної процедури у 2023 році не виникало, оскільки на той час ще ніхто не міг здогадатися, що діючі члени ВРП також будуть брати участь у конкурсах на посади суддів, подібно тому, як це робили члени ВРП під час конкурсів до Верховного Суду у 2016-2019 роках.

В цілому сталося так, що 1 червня 2023 року член Вищої ради правосуддя Микола Мороз особисто проголосував за призначення усіх членів ВККС, які 3 липня 2025 року у складі Другої палати Комісії проводили з ним співбесіду.

Так, Микола Мороз проголосував за призначення на посади членів ВККС Олексія Омельяна, Надії Кобецької, Михайла Богоніса, Віталія Гацелюка (не брав участі у співбесіді з Миколою Морозом), Володимира Луганського та Галини Шевчук.

Відповідно, Юлія Бокова 1 червня 2023 року теж підтримала призначення на посади членів ВККС більшості складу Другої палати Комісії – Олексія Омельяна, Надії Кобецької, Віталія Гацелюка, Михайла Богоніса та Володимира Луганського. Разом з тим Юлія Бокова проголосувала «проти» призначення на посаду члена ВККС Галини Шевчук.

Таким чином процедура співбесід з членами ВРП викликає певні запитання, оскільки реальністю стала ситуація, коли спочатку члени ВРП проголосували за членів ВККС, а потім члени ВККС проголосували за членів Ради правосуддя.

Що розповів Микола Мороз

Співбесіда з членом Вищої ради правосуддя Миколою Морозом відбулася 3 липня.

Під час співбесіди, яка проходила у дуже спокійному форматі, член Ради правосуддя повідомив, що «виховання доброчесної людини має відбуватися з дитячого садку».

При цьому у нього особисто є надія на нове покоління українських суддів, які виросли та сформувалися вже за часів незалежності.

«Багато для цього вже зроблено, з часом ми отримаємо результат», - розповів Микола Мороз.

Стосовно своєї роботи на посаді члена Ради правосуддя Микола Мороз зауважив, що «робота у ВРП вимагає рішучості і відповідальності за свої вчинки».

«Робота члена Вищої ради правосуддя дуже важка», - зазначив Микола Мороз.

Також член ВРП розповів, що у разі призначення на посаду судді апеляційного господарського суду, він не проти зайняти посаду голови апеляційного суду або заступника голови суду.

Як це нерідко буває під час поточного конкурсу, не обійшлося і без критики минулого складу ВККС, з одночасними компліментами на адресу діючого складу Комісії.

За словами Миколи Мороза, попередній склад Комісії був «необ’єктивним», а конкурси на посади суддів Верховного Суду викликали у нього розчарування.

«Минулий склад Комісії працював непрозоро. Не виключено, що були зловживання під час фінальних співбесід. А конкурс в апеляційні суди, який відбувається зараз, є більш відкритим, і прозорим», - розповів член Ради правосуддя.

Цікаво, що коли члени ВККС почали згадувати про мотиваційний лист Миколи Мороза, як кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя по квоті Верховної Ради, так і відповідну співбесіду у Комітеті ВРУ з питань правової політики, яка відбулася 13 липня 2022 року, то Микола Мороз фактично відмовився відповідати на запитання, зазначивши, що Микола Мороз зразка 2022 року та Микола Мороз зразка 2025 року, це по суті дві різні людини.

«Коли я проходив співбесіду у Комітеті ВРУ з питань правової політики, то тоді я ще не був членом Вищої ради правосуддя. Тому тоді я міг дозволити собі досить критичні зауваження. Зараз я вважаю, що мої зауваження, як діючого члена ВРП, все ж можуть вплинути на авторитет Верховного Суду. Дозвольте мені утриматися від відповіді, це буде неетично з моєї сторони», - повідомив Микола Мороз.

Під час співбесіди Микола Мороз розповів і про свою віру у перемогу України над російським агресором.

Однак члени ВККС та представник ГРД обережно звернули увагу, що син Миколи Мороза, 1996 року народження, 30 червня 2022 року виїхав за межі України та вже не повернувся в країну. На момент виїзду за межі України сину члена ВРП виповнилося 26 років.

Як розповів під час співбесіди Микола Мороз, його син виїхав у зв’язку з тим, що він навчається в одному з вищих навчальних закладів міста Лодзь (Польща).

Запитань про «соціальну компетенцію» та «ефективність комунікацій», які у членів ВККС зазвичай виникають до більшості інших кандидатів на посади суддів апеляційних судів, до члена ВРП чомусь не було.

Хоча за бажання можна було б пригадати, наприклад, про те, що Микола Мороз розповідав народним депутатам під час співбесіди 13 липня 2022 року.

«У разі обрання мене членом Вищої ради правосуддя я планую, перш за все, приділити увагу роботі із суспільством. І, мабуть, буду пропонувати, або щоб один із членів правосуддя виконував посаду речника та створення відділу по роботі з громадськістю. Організація роботи має бути таким чином, щоб ВРП була підзвітна суспільству в тому плані, що з певною періодичністю можна було б ВРП задавати питання, там представники громадського суспільства, журналісти, з якоюсь періодичністю, і отримати публічно відповідь на це не лише у вигляді листа, але і в публічній площині, під час виступу, наприклад, речника Вищої ради правосуддя», - розповів Микола Мороз.

Варто зазначити, що ініціатива Миколи Мороза станом на 2025 рік не реалізована навіть на 10%, хоча минуло вже майже три роки з дня його призначення на посаду члена Ради правосуддя.

Також у 2022 році Микола Мороз розповідав народним депутатам про те, що кількість суддів (тобто «суддівську квоту») у складі Ради правосуддя необхідно зменшити, оскільки судді не зовсім об’єктивно розглядають скарги на інших суддів.

«Мені б хотілося, щоб там було більше представників саме інших юридичних професій, ніж суддівської спільноти. Оскільки все ж таки мені видається, що певна корпоративність, вона дається взнаки при роботі Вищої ради правосуддя. Коли йдеться про оцінювання тих чи інших суддів, скажімо так, при розгляді дисциплінарних скарг і так далі», - розповів Микола Мороз.

Крім того, можна було б пригадати діяльність Миколи Мороза на посаді голови Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (діє при ВРП), зокрема згадати про те, як у 2024 році відбувався розгляд скарг Ради суддів України на керівництво Державної судової адміністрації.

Нагадаємо, що у 2023 році РСУ визнала діяльність ДСА незадовільною та встановила низку проблем у фінансовій та господарській діяльності ДСА. Втім за пропозицією Миколи Мороза дисциплінарні провадження стосовно в. о. голови ДСА Максима Пампури були закриті.

З деталями можна ознайомитися тут та ось тут.

У підсумку, в РСУ назвали рішення Комісії з питань вищого корпусу державної служби «поганим сигналом для судів».

Наслідком небажання бачити проблеми у діяльності ДСА стало те, що у 2025 році до ВРП вже стали надходити повідомлення про те, що судді роблять ремонти у кабінетах за свій рахунок та за власні кошти закуповують офісну техніку. Крім того, судді вже відкрито та публічно повідомляють про те, що ДСА закуповує для судів неякісні офісну техніку та навіть суддівські мантії.

За підсумками співбесіди Микола Мороз отримав від Другої палати ВККС поки що максимальний бал – 750,4 бали.

Про що розповіла Юлія Бокова

Співбесіда з суддею Господарського суд Донецької області та членом Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів Юлією Боковою відбулася 26 червня.

Під час співбесіди до Юлії Бокової не було жодного запитання, яке можна було б кваліфікувати як «складне» або «незручне».

Ось фактичний перелік запитань до представника Ради правосуддя:

«Чому Ви хочете стати суддею апеляційного суду»?

«Що таке, на Вашу думку, «місія судді»?

«Чи не займайтеся Ви науковою діяльністю»?

«А бажання займатися наукою у Вас є»?

«Де Ви шукаєте судову практику»?

«Де працювати цікавіше, в суді чи у ВРП»?

«Наведіть приклад своєї вдалої роботи на посаді члена ВРП»

«Чи були у Вашій практиці випадки вдалої комунікації»?

Юлія Бокова достатньо спокійно повідомила, що посада судді апеляційного господарського суду – це «наступна сходинка у кар’єрі судді».

«Хочу реалізувати себе у сфері служіння правосуддю», - зазначила суддя.

Щодо наукової діяльності Юлія Бокова повідомила, що така діяльність є у її подальших планах.

У якості прикладу вдалої комунікації Юлія Бокова навела історію, як вона примирила своїх секретаря судового засідання і помічника, які чомусь посварилися між собою.

А прикладом вдалої роботи на посаді члена ВРП, Юлія Бокова вказала свою участь у складі Конкурсної комісії з добору дисциплінарних інспекторів.

Втім чомусь ніхто з членів ВККС не пригадав, що конкурси як на посади керівників Служби дисциплінарних інспекторів, так і дисциплінарних інспекторів, відбувалися достатньо своєрідно – правила конкурсів неодноразово змінювалися, а перший конкурс на посаду керівника СДІ взагалі провалився.

Також чомусь ніхто не поцікавився відомою історією про поїздку деяких членів ВРП у березні 2023 року, у тому числі Юлії Бокової, на автомобілі адвоката Олега Горецького на круглий стіл у Львові, присвячений проблемам господарського судочинства. А між цим цю історію після відомого корупційного скандалу довелося коментувати ЗМІ особисто голові Вищої ради правосуддя Григорію Усику.

За підсумками співбесіди з Другою палатою ВККС Юлія Бокова отримала поки що результат № 3 у господарській спеціалізації – 744,25 бали.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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