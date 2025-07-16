«Все равны, но некоторые равнее других» – как члены Высшего совета правосудия проходили собеседования с ВККС

Реальностью стала ситуация, когда сначала члены ВСП проголосовали за членов ВККС, а затем члены ВККС проголосовали за членов Совета правосудия.

Заседание Второй палаты ВККС. Источник фото - ВККС.

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Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования с двумя членами Высшего совета правосудия, претендующими на должности судей апелляционных хозяйственных судов – судьей Юлией Боковой и представителем научного сообщества Николаем Морозом.

Собеседования оказались очень удачными для членов Совета правосудия – по итогам квалификационного оценивания они получили высокие баллы, а Николай Мороз вообще стал «чемпионом» оценивания, получив от Второй палаты ВККС пока что максимальный балл – 750,4 балла.

В целом собеседования с членами ВСП произвели неоднозначное впечатление.

С одной стороны, Юлия Бокова и Николай Мороз в 2022 году уже проходили собеседования с Этическим советом и были признаны соответствующими критерию добропорядочности. Кроме того, Николай Мороз в 2016–2017 и в 2018–2019 годах принимал участие в конкурсах на должности судей Верховного Суда и дважды был включен в финальный рейтинг, хотя и не стал судьей ВС.

С другой стороны, собеседования с членами ВСП существенно отличались от собеседований со многими другими кандидатами в апелляционные суды – «сложных» вопросов к членам ВСП практически не было, как не было и «допроса» членов Совета правосудия относительно наличия у них «социальной компетенции», «эффективной коммуникации» и т. п.

При этом Николай Мороз вообще отказался от своих критических оценок положения дел в судебной власти, которые он давал в 2022 году во время конкурса на должность члена ВСП по квоте парламента.

Потенциальный конфликт интересов?

Судебная реформа времен президента Владимира Зеленского «подарила» уникальную процедуру назначения членов Высшей квалификационной комиссии судей путем публичного персонального голосования членов ВСП за того или иного претендента на должность члена ВККС.

Как впервые в истории судебной власти происходило соответствующее голосование, подробно рассказывала «Судебно-юридическая газета».

Особых замечаний к указанной процедуре в 2023 году не возникало, поскольку в то время еще никто не мог догадаться, что действующие члены ВСП также будут участвовать в конкурсах на должности судей, подобно тому, как это делали члены ВСП во время конкурсов в Верховный Суд в 2016–2019 годах.

В целом получилось так, что 1 июня 2023 года член Высшего совета правосудия Николай Мороз лично проголосовал за назначение всех членов ВККС, которые 3 июля 2025 года в составе Второй палаты Комиссии проводили с ним собеседование.

Николай Мороз проголосовал за назначение на должности членов ВККС Алексея Омельяна, Надежды Кобецкой, Михаила Богониса, Виталия Гацелюка (не участвовал в собеседовании с Николаем Морозом), Владимира Луганского и Галины Шевчук.

Соответственно, Юлия Бокова 1 июня 2023 года также поддержала назначение на должности членов ВККС большинство состава Второй палаты Комиссии – Алексея Омельяна, Надежды Кобецкой, Виталия Гацелюка, Михаила Богониса и Владимира Луганского. Вместе с тем Юлия Бокова проголосовала против назначения на должность члена ВККС Галины Шевчук.

Таким образом, процедура собеседований с членами ВСП вызывает определенные вопросы, поскольку реальностью стала ситуация, когда сначала члены ВСП проголосовали за членов ВККС, а затем члены ВККС проголосовали за членов Совета правосудия.

Что рассказал Николай Мороз

Собеседование с членом Высшего совета правосудия Николаем Морозом состоялось 3 июля.

Во время собеседования, которое проходило в очень спокойном формате, член Совета правосудия сообщил, что «воспитание добропорядочного человека должно происходить начиная с детского сада».

При этом у него есть надежда на новое поколение украинских судей, которые выросли и сформировались уже во времена независимости.

«Многое для этого уже сделано, со временем мы получим результат», - рассказал Николай Мороз.

Относительно своей работы в должности члена Совета правосудия Николай Мороз отметил, что «работа в ВСП требует решительности и ответственности за свои поступки».

«Работа члена Высшего совета правосудия очень тяжелая», – добавил Николай Мороз.

Также член ВСП рассказал, что в случае назначения на должность судьи апелляционного хозяйственного суда, он не прочь занять должность председателя апелляционного суда или заместителя председателя суда.

Как это нередко бывает во время текущего конкурса, не обошлось и без критики прошлого состава ВККС с одновременными комплиментами в адрес действующего состава Комиссии.

По словам Николая Мороза, предыдущий состав Комиссии был "необъективным", а конкурсы на должности судей Верховного Суда вызвали у него разочарование.

«Прошлый состав Комиссии работал непрозрачно. Не исключено, что были злоупотребления в ходе финальных собеседований. А конкурс в апелляционные суды, который проходит сейчас, более открытый и прозрачный», - рассказал член Совета правосудия.

Интересно, что когда члены ВККС начали вспоминать о мотивационном письме Николая Мороза как кандидата на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Верховной Рады, так и о соответствующем собеседовании с ним в Комитете ВРУ по вопросам правовой политики, которое состоялось 13 июля 2022 года, то Николай Мороз фактически отказался отвечать на вопросы, отметив, что Николай Мороз образца 2022 года и Николай Мороз образца 2025 года, это по сути два разных человека.

«Когда я проходил собеседование в Комитете ВРУ по вопросам правовой политики, тогда я еще не был членом Высшего совета правосудия. Поэтому тогда я мог позволить себе достаточно критичные замечания. Сейчас я считаю, что мои замечания, как действующего члена ВСП, все же могут повлиять на авторитет Верховного Суда. Позвольте мне воздержаться от ответа, это будет неэтично с моей стороны», – сообщил Николай Мороз.

Во время собеседования Николай Мороз рассказал о своей вере в победу Украины над российским агрессором.

Однако члены ВККС и представитель ОСД осторожно обратили внимание, что сын Николая Мороза, 1996 года рождения, 30 июня 2022 года выехал за пределы Украины и уже не вернулся в страну. На момент выезда за пределы Украины сыну члена ВСП исполнилось 26 лет.

Как рассказал во время собеседования Николай Мороз, его сын уехал в связи с тем, что он учится в одном из вузов города Лодзь (Польша).

Вопросов относительно «социальной компетенции» и «эффективности коммуникаций», которые члены ВККС обычно задают большинству других кандидатов на должности судей апелляционных судов, к члену ВСП почему-то не было.

Хотя при желании можно было бы вспомнить, например, о том, что Николай Мороз рассказывал народным депутатам во время собеседования 13 июля 2022 года.

«В случае избрания меня членом Высшего совета правосудия я планирую, прежде всего, уделить внимание работе с общественностью. И, пожалуй, буду предлагать, чтобы один из членов Совета правосудия выполнял должность спикера, а также создание отдела по работе с общественностью. Организация работы должна быть такой, чтобы ВСП была подотчетна обществу в том плане, чтобы с определенной периодичностью можно было бы ВСП задавать вопросы. Чтобы это делали представители гражданского общества, журналисты, с какой-то периодичностью. И, соответственно, могли получить публично ответ не только в виде письма, но и в публичной плоскости, во время выступления, например представителя Высшего совета правосудия», - рассказал Николай Мороз.

Следует отметить, что инициатива Николая Мороза по состоянию на 2025 год не реализована даже на 10%, хотя прошло уже почти три года со дня его назначения на должность члена Совета правосудия.

Также в 2022 году Николай Мороз рассказывал народным депутатам о том, что количество судей (то есть «судейскую квоту») в составе Совета правосудия необходимо уменьшить, поскольку судьи не совсем объективно рассматривают жалобы на других судей.

«Мне хотелось бы, чтобы там было больше представителей именно других юридических профессий, чем судейского сообщества. Поскольку, как мне кажется, есть определенная корпоративность, и она сказывается на работе Высшего совета правосудия, когда речь идет об оценке действий тех или иных судей, скажем так, при рассмотрении дисциплинарных жалоб и так далее», – рассказал Николай Мороз.

Кроме того, можно было бы вспомнить и деятельность Николая Мороза на должности председателя Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия (действует при ВСП). В частности, упомянуть о том, как в 2024 году проходило рассмотрение жалоб Совета судей Украины на руководство Государственной судебной администрации.

Напомним, что в 2023 году Совет судей признал деятельность ГСА неудовлетворительной и констатировал ряд проблем в финансовой и хозяйственной деятельности ГСА. Впрочем, по предложению Николая Мороза дисциплинарные производства в отношении и. о. главы ГСА Максима Пампуры были закрыты.

С деталями можно ознакомиться здесь и здесь.

В итоге в Совете судей назвали решение Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы «плохим сигналом для судов».

Следствием нежелания видеть проблемы в деятельности ГСА стало то, что в 2025 году в ВСП уже стали поступать сообщения о том, что судьи делают ремонты в кабинетах за свой счет и за собственные средства закупают офисную технику. Кроме того, судьи уже открыто и публично сообщают о том, что ГСА закупает для судов некачественную офисную технику и даже судейские мантии.

По итогам собеседования Николай Мороз получил от Второй палаты ВККС пока что максимальный балл – 750,4 балла.

О чем рассказала Юлия Бокова

Собеседование с судьей Хозяйственного суда Донецкой области и членом Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей Юлией Боковой состоялось 26 июня.

Во время собеседования Юлии Боковой не было задано ни одного вопроса, который можно было бы квалифицировать как «сложный» или «неудобный».

Вот фактический перечень вопросов к представителю Совета правосудия:

«Почему Вы хотите стать судьей апелляционного суда»?

«Что такое, по Вашему мнению, «миссия судьи»?

«Не занимаетесь ли Вы научной деятельностью»?

«А желание заниматься наукой у Вас есть»?

«Где Вы ищете судебную практику»?

«Где работать интереснее, в суде или в ВСП»?

«Приведите пример своей удачной работы в должности члена ВСП»

«Были ли в Вашей практике случаи удачной коммуникации»?

Юлия Бокова достаточно спокойно сообщила, что должность судьи апелляционного хозяйственного суда – это «следующая ступенька в карьере судьи».

«Хочу реализовать себя в сфере служения правосудию», - отметила судья.

Что касается научной деятельности, то Юлия Бокова сообщила, что такая деятельность есть в ее дальнейших планах.

В качестве примера удачной коммуникации Юлия Бокова привела историю о том, как она удачно примирила своих секретаря судебного заседания и помощника, почему-то поссорившихся между собой.

А примером удачной работы на должности члена ВСП Юлия Бокова указала свое участие в работе Конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов.

Впрочем, почему-то никто из членов ВККС не вспомнил, что конкурсы как на должности руководителей Службы дисциплинарных инспекторов, так и на дисциплинарных инспекторов, проходили достаточно своеобразно – правила конкурсов неоднократно менялись, а первый конкурс на должность руководителя СДИ вообще провалился.

Также почему-то никто не заинтересовался известной историей о поездке некоторых членов ВСП в марте 2023 года, в том числе Юлии Боковой, на автомобиле адвоката Олега Горецкого на круглый стол во Львове, посвященный проблемам хозяйственного судопроизводства. Между тем эту историю после известного коррупционного скандала пришлось комментировать СМИ лично председателю Высшего совета правосудия Григорию Усику.

По итогам собеседования со Второй палатой ВККС Юлия Бокова получила пока что результат № 3 в хозяйственной специализации - 744,25 балла.

Автор: Вячеслав Хрипун

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