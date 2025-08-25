Трамп: Сроки встречи Путина и Зеленского зависят от них самих

Президент США Дональд Трамп заявил, что неприязнь Путина к Президенту Украины Владимиру Зеленскому тормозит встречу между ними. Об этом он сказал во время общения с журналистами
"Он его не любит. У меня есть люди, которых я не люблю, я не люблю с ними встречаться", – сказал Трамп.
Трамп отметил, что сроки проведения встречи между Зеленским и Путиным должны определить они сами.
"Я думаю, что им следует встретиться перед тем, как я приму участие во встрече, чтобы, вероятно, заключить соглашение", – сказал Трамп, говоря о возможности проведения трехсторонней встречи с участием Украины РФ, США.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает санкции США, если Путин не готов к прямым переговорам.
