Трамп: Сроки встречи Путина и Зеленского зависят от них самих

Дональд Трамп допустил, что Путин не хочет встречаться с Владимиром Зеленским, потому что ему не нравится.

Президент США Дональд Трамп заявил, что неприязнь Путина к Президенту Украины Владимиру Зеленскому тормозит встречу между ними. Об этом он сказал во время общения с журналистами

"Он его не любит. У меня есть люди, которых я не люблю, я не люблю с ними встречаться", – сказал Трамп.

Трамп отметил, что сроки проведения встречи между Зеленским и Путиным должны определить они сами.

"Я думаю, что им следует встретиться перед тем, как я приму участие во встрече, чтобы, вероятно, заключить соглашение", – сказал Трамп, говоря о возможности проведения трехсторонней встречи с участием Украины РФ, США.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает санкции США, если Путин не готов к прямым переговорам.

