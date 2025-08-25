Практика судів
  1. В Україні

Трамп: Терміни зустрічі Путіна та Зеленського залежать від них самих

20:27, 25 серпня 2025
Дональд Трамп допустив, що Путін не хоче зустрічатися з Володимиром Зеленським, бо той йому не подобається.
Трамп: Терміни зустрічі Путіна та Зеленського залежать від них самих
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що неприязнь Путіна до Президента України Володимира Зеленського гальмує зустріч між ними. Про це він сказав під час спілкування із журналістами.

"Він його не любить. У мене є люди, яких я не люблю, я не люблю з ними зустрічатися", – сказав Трамп.

Трамп зазначив, що терміни проведення зустрічі між Зеленським і Путіним мають визначити вони самі.

"Я думаю, що їм слід зустрітися перед тим, як я візьму участь у зустрічі, щоб, ймовірно, укласти угоду", - сказав Трамп, говорячи про можливість проведення тристоронньої зустрічі за участю України РФ, США.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує санкції США, якщо Путін не готовий до прямих перемовин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Свідки зможуть фіксувати паркування на місцях для осіб з інвалідністю і передавати дані про порушників через веб-портал — законопроект

Депутати пропонують посилити громадський контроль за порушенням водіями правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ

Раніше Євгеній Хмара займав посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

Судді судів першої інстанції в Україні отримують 105-107 тисяч гривень на місяць — ДСА

У Державній судовій адміністрації порахували середній розмір суддівської винагороди в місцевих судах.

У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Кабмін уточнив обов’язок звітування командирів через Армія+: службова інформація через веб-портал не передається

Раніше уряд доручив забезпечити щоденне подання командирами звітів про ураження ворога з використанням засобів порталу Армія+, однак тепер вніс зміни до цієї постанови, уточнивши, що службова інформація не передається.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова