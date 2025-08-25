Трамп: Терміни зустрічі Путіна та Зеленського залежать від них самих

Дональд Трамп допустив, що Путін не хоче зустрічатися з Володимиром Зеленським, бо той йому не подобається.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що неприязнь Путіна до Президента України Володимира Зеленського гальмує зустріч між ними. Про це він сказав під час спілкування із журналістами.

"Він його не любить. У мене є люди, яких я не люблю, я не люблю з ними зустрічатися", – сказав Трамп.

Трамп зазначив, що терміни проведення зустрічі між Зеленським і Путіним мають визначити вони самі.

"Я думаю, що їм слід зустрітися перед тим, як я візьму участь у зустрічі, щоб, ймовірно, укласти угоду", - сказав Трамп, говорячи про можливість проведення тристоронньої зустрічі за участю України РФ, США.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує санкції США, якщо Путін не готовий до прямих перемовин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.