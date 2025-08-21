Україна очікує санкції США, якщо Путін не готовий до прямих перемовин — Зеленський

Зеленський заявив, що на полі бою не все так погано, як стверджує Росія, адже попри складну ситуацію її економіка слабшає і не витримує війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив: якщо Путін не «буде готовий» до проведення двосторонньої зустрічі, Україна очікує на реакцію США у вигляді посилення санкцій.

Глава держави уточнив, що Київ разом з Вашингтоном узгоджує можливість організації спершу переговорів із Путіним, а згодом — у ширшому тристоронньому форматі за участі президента США Дональда Трампа. У разі відмови російського лідера від такого діалогу, за словами Зеленського, Україна розраховує на жорсткіші обмеження проти РФ з боку американської адміністрації.

«Ми сподіваємося, що Америка буде реагувати. Тому що вони самі кажуть: «Ок. Тоді двостороння, а потім — тристороння, і Путін на це погодиться». Має погодитися, тому що, якщо одна зі сторін не хоче закінчувати цю війну, то Америка реагуватиме. Ми хочемо закінчення цієї війни і чітко це демонструємо. Отже, зараз має бути крок від російської сторони», — зазначив Зеленський під час зустрічі із журналістами.

За словами Президента, провести таку зустріч європейські союзники та Україна хотіли б у «нейтральній» Європі, наприклад, у Швейцарії чи Австрії.

Володимир Зеленський додав, що РФ думає про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь «перемогою для себе».

За його словами, деградація економіки очікується в РФ найближчим часом, тому росіяни думають про те, яким чином закінчити війну, але з якимось результатом, який вони могли б представити всередині своєї країни як перемогу.

«Все не так погано, на полі бою, як описує Росія. Ситуація непроста, складна. У Путіна набагато більше людей – факт. Зброя – факт. Але економіка його тріщить – факт», - сказав Зеленський.

Президент також зауважив, що РФ нарощує частину виробництва, але не зможе його нарощувати достатньо і воно буде падати.

Також Володимир Зеленський повідомив деталі своєї розмови з Дональдом Трампом.

За його словами, Трамп вважає, що вихід України з Криму у 2014 році був «великою помилкою». Він додав, саме анексія Криму стала ключовою передумовою для повномасштабного вторгнення.

Окрім того, Президент України заявив, що російські війська не зможуть захопити ні Сумську, ні Харківську області. За його словами, протягом найближчих місяців росіян взагалі не буде на Сумщині.

