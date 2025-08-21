Зеленський заявив, що за кілька місяців окупантів не буде на Сумщині

РФ не отримає ні Сумщину, ні Харківщину, – заявив Володимир Зеленський.

Фото: Hennadii Minchenko/Ukrinform/Avalon/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська не зможуть захопити ні Сумську, ні Харківську області. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За його словами, протягом найближчих місяців окупантів взагалі не буде на Сумщині.

"У перспективі - не хочеться військової перспективи, але вони не отримають і Харківську область", - заявив Президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що президента США Дональд Трамп назвав Крим «найбільшою проблемою», що стоїть на шляху до завершення війни.

