Зеленський заявив, що за кілька місяців окупантів не буде на Сумщині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська не зможуть захопити ні Сумську, ні Харківську області. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.
За його словами, протягом найближчих місяців окупантів взагалі не буде на Сумщині.
"У перспективі - не хочеться військової перспективи, але вони не отримають і Харківську область", - заявив Президент.
Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що президента США Дональд Трамп назвав Крим «найбільшою проблемою», що стоїть на шляху до завершення війни.
