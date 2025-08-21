Зеленский заявил, что через несколько месяцев оккупантов не будет на Сумщине

РФ не получит ни Сумщину, ни Харьковщину, – заявил Владимир Зеленский.

Фото: Hennadii Minchenko/Ukrinform/Avalon/picture alliance

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска не могут захватить ни Сумскую, ни Харьковскую области. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

По его словам, в ближайшие месяцы оккупантов вообще не будет на Сумщине.

"В перспективе - не хочется военной перспективы, но они не получат и Харьковскую область", – заявил Президент.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что президента США Дональд Трамп назвал Крым "самой большой проблемой", стоящей на пути к завершению войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.