Зеленский заявил, что через несколько месяцев оккупантов не будет на Сумщине

10:39, 21 августа 2025
РФ не получит ни Сумщину, ни Харьковщину, – заявил Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что через несколько месяцев оккупантов не будет на Сумщине
Фото: Hennadii Minchenko/Ukrinform/Avalon/picture alliance
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска не могут захватить ни Сумскую, ни Харьковскую области. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

По его словам, в ближайшие месяцы оккупантов вообще не будет на Сумщине.

"В перспективе - не хочется военной перспективы, но они не получат и Харьковскую область", – заявил Президент.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что президента США Дональд Трамп назвал Крым "самой большой проблемой", стоящей на пути к завершению войны.

Владимир Зеленский

