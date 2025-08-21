Зеленский заявил, что через несколько месяцев оккупантов не будет на Сумщине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска не могут захватить ни Сумскую, ни Харьковскую области. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.
По его словам, в ближайшие месяцы оккупантов вообще не будет на Сумщине.
"В перспективе - не хочется военной перспективы, но они не получат и Харьковскую область", – заявил Президент.
Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что президента США Дональд Трамп назвал Крым "самой большой проблемой", стоящей на пути к завершению войны.
