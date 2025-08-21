Трамп считает выход Украины из Крыма «большой ошибкой» – Зеленский

По словам Трампа, именно аннексия Крыма стала ключевой предпосылкой для полномасштабного вторжения.

Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали своего разговора с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, Трамп назвал полуостров «наибольшей проблемой», стоящей на пути к завершению войны.

«Я обсуждал с Трампом карту войны. Мы много говорили о Крыме. Президент США отметил, что Крым — это был ключ к полномасштабной войне», — заявил Глава государства на встрече с журналистами.

Зеленский рассказал, что Дональд Трамп считает выход Украины из Крыма в 2014 году «большой ошибкой».

Зеленский отметил, что Путин милитаризировал Крым и превратил его в плацдарм для южной операции.

Президент Украины также высказал мнение, что настоящая проблема 2014 года заключалась в недостаточно жесткой реакции мира.

«Когда Крым был оккупирован россиянами, никто — ни в Соединённых Штатах, ни в мире — не ввёл сильных санкций против РФ, которые бы реально влияли», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно поэтому «настоящее давление» и «настоящие гарантии безопасности» так важны сейчас.

