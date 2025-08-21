Практика судів
Трамп вважає вихід України з Криму «великою помилкою» – Зеленський

10:33, 21 серпня 2025
Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі своєї розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Зокрема, Трамп назвав півострів «найбільшою проблемою», що стоїть на шляху до завершення війни.

«Я обговорював з Трампом карту війни. Ми багато говорили про Крим. Президент США зазначив, що Крим — це був ключ для повномасштабної війни», — зазначив Глава держави на зустрічі із журналістами.

Зеленський розповів, що Дональд Трамп вважає, що вихід України з Криму у 2014 році був «великою помилкою».

За словами Трампа, саме анексія Криму стала ключовою передумовою для повномасштабного вторгнення.

Зеленський зазначив, що Путін мілітаризував Крим і перетворив його на плацдарм для південної операції.

Президент України також висловив думку, що справжня проблема 2014 року полягала в недостатньо жорсткій реакції світу.

«Коли Крим був окупований росіянами, ніхто – ані в Сполучених Штатах, ані у світі – не ввів сильних санкцій проти РФ, які б реально впливали», – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що саме тому «справжній тиск» та «справжні безпекові гарантії» є такими важливими зараз.

