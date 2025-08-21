Украина ожидает санкции США, если Путин не готов к прямым переговорам — Зеленский

Зеленский заявил, что на поле боя не все так плохо, как утверждает Россия, ведь, несмотря на сложную ситуацию, ее экономика ослабевает и не выдерживает войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: если Путин не «будет готов» к проведению двусторонней встречи, Украина ожидает от США реакции в виде усиления санкций.

Глава государства уточнил, что Киев вместе с Вашингтоном согласовывает возможность сначала переговоров с Путиным, а затем — в более широком трехстороннем формате с участием президента США Дональда Трампа. В случае отказа российского лидера от такого диалога, по словам Зеленского, Украина рассчитывает на более жесткие ограничения против РФ со стороны американской администрации.

«Мы надеемся, что Америка будет реагировать. Потому что они сами говорят: “Ок. Тогда двусторонняя, а потом — трехсторонняя, и Путин на это согласится”. Он должен согласиться, потому что, если одна из сторон не хочет закончить эту войну, то Америка будет реагировать. Мы хотим окончания этой войны и четко это демонстрируем. Значит, сейчас должен быть шаг от российской стороны», — отметил Зеленский во время встречи с журналистами.

По словам Президента, провести такую встречу европейские союзники и Украина хотели бы в «нейтральной» Европе, например, в Швейцарии или Австрии.

Владимир Зеленский добавил, что РФ думает о том, каким образом завершить войну, но с какой-то «победой для себя».

По его словам, деградация экономики ожидается в РФ в ближайшее время, поэтому россияне размышляют, как закончить войну, но с результатом, который они могли бы представить внутри своей страны как победу.

«Все не так плохо на поле боя, как описывает Россия. Ситуация непростая, сложная. У Путина гораздо больше людей — факт. Оружие — факт. Но экономика у него трещит — факт», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что РФ наращивает часть производства, но не сможет его увеличивать достаточно, и оно будет падать.

Также Владимир Зеленский сообщил детали своего разговора с Дональдом Трампом.

По его словам, Трамп считает, что выход Украины из Крыма в 2014 году был «большой ошибкой». Он добавил, что именно аннексия Крыма стала ключевой предпосылкой для полномасштабного вторжения.

Кроме того, президент Украины заявил, что российские войска не смогут захватить ни Сумскую, ни Харьковскую области. По его словам, в ближайшие месяцы россиян вообще не будет на Сумщине.

