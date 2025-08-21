Практика судов
  1. В Украине

Украина ожидает санкции США, если Путин не готов к прямым переговорам — Зеленский

10:47, 21 августа 2025
Зеленский заявил, что на поле боя не все так плохо, как утверждает Россия, ведь, несмотря на сложную ситуацию, ее экономика ослабевает и не выдерживает войны.
Украина ожидает санкции США, если Путин не готов к прямым переговорам — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: если Путин не «будет готов» к проведению двусторонней встречи, Украина ожидает от США реакции в виде усиления санкций.

Глава государства уточнил, что Киев вместе с Вашингтоном согласовывает возможность сначала переговоров с Путиным, а затем — в более широком трехстороннем формате с участием президента США Дональда Трампа. В случае отказа российского лидера от такого диалога, по словам Зеленского, Украина рассчитывает на более жесткие ограничения против РФ со стороны американской администрации.

«Мы надеемся, что Америка будет реагировать. Потому что они сами говорят: “Ок. Тогда двусторонняя, а потом — трехсторонняя, и Путин на это согласится”. Он должен согласиться, потому что, если одна из сторон не хочет закончить эту войну, то Америка будет реагировать. Мы хотим окончания этой войны и четко это демонстрируем. Значит, сейчас должен быть шаг от российской стороны», — отметил Зеленский во время встречи с журналистами.

По словам Президента, провести такую встречу европейские союзники и Украина хотели бы в «нейтральной» Европе, например, в Швейцарии или Австрии.

Владимир Зеленский добавил, что РФ думает о том, каким образом завершить войну, но с какой-то «победой для себя».

По его словам, деградация экономики ожидается в РФ в ближайшее время, поэтому россияне размышляют, как закончить войну, но с результатом, который они могли бы представить внутри своей страны как победу.

«Все не так плохо на поле боя, как описывает Россия. Ситуация непростая, сложная. У Путина гораздо больше людей — факт. Оружие — факт. Но экономика у него трещит — факт», — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что РФ наращивает часть производства, но не сможет его увеличивать достаточно, и оно будет падать.

Также Владимир Зеленский сообщил детали своего разговора с Дональдом Трампом.

По его словам, Трамп считает, что выход Украины из Крыма в 2014 году был «большой ошибкой». Он добавил, что именно аннексия Крыма стала ключевой предпосылкой для полномасштабного вторжения.

Кроме того, президент Украины заявил, что российские войска не смогут захватить ни Сумскую, ни Харьковскую области. По его словам, в ближайшие месяцы россиян вообще не будет на Сумщине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соискателям профобразования смогут платить вознаграждение — Рада приняла закон о профессиональном образовании

Закон предусматривает, что вознаграждение за выполненную работу в рамках прохождения практической подготовки перечисляется на счет соискателей профессионального образования на основании студенческого трудового договора.

Полиция сможет принудительно доставлять чиновников на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады

Также предлагается штрафовать должностных лиц до 17 тысяч грн за неявку на пленарное заседание Верховной Рады без уважительных причин.

«Судебно-юридическая газета» теперь представлена в экспертной группе при ВСК Верховной Рады по расследованию признаков коррупции в судах и правоохранительных органах

«Судебно-юридическая газета» теперь представлена в экспертной группе при ВСК Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти.

Верховный Суд сформулировал заключение, имеют ли право пересечь границу мужчины, чьи родственники погибли или пропали без вести во время мер по отражению вооруженной агрессии

В условиях военного положения ограничения права на выезд оправданы приоритетом публичного интереса и не являются произвольными — Верховный Суд.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении уважения к суду

Впрочем, изменения в КУоАП и УПК касаются не только повышения штрафов за неуважение к суду.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва